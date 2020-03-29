Huffington Post сообщило о критической ситуации в Италии из-за коронавируса

Рим, 29 марта. В Италии местные жители рассказали об отчаянной экономической ситуации, которая складывается в стране из-за коронавируса. Для противодействия распространению пандемии там введен жесткий карантин. Люди жалуются на голод и нехватку продуктов.

О происходящем в стране рассказала итальянская версия издания Huffington Post. По словам автора статьи, с трудностями столкнулись многие жители. Одни сотрудники пока не получили ни евро из Фонда гарантированной выплаты зарплаты. Вместе с тем, фрилансеры, которые «работают в черную», не могут больше выполнять заказы.

Издание также приводит высказывания местных жителей из различных городов.

«Я больше не выдерживаю, я банкрот, нас морят голодом», – поясняет женщина из города Бари.

При этом отмечается, что до массовых протестов жители еще не дошли, однако многие из них решились на отчаянные шаги. Так, например, множество семей в Палермо «осаждают» местный магазин «Лидл». По словам местных жителей, люди пытаются вынести товар, не заплатив за него, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее количество зараженных коронавирусом в Италии превысило аналогичные показатели из Китая. По последним данным, на Апеннинском полуострове инфицировано 86 тысяч человек, в то время как в Китае 81 тысяча человек заражены, пишет «Газета.ru».