Более 60 тысяч человек заразились коронавирусом за последние сутки

Женева, 29 марта. В мире число человек, зараженных новым типом коронавирусной инфекции, увеличилось за сутки более чем на 60 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

На данный момент в мире зафиксировано 571 678 зараженных, 26 495 зарегистрированных смертей. При этом накануне ВОЗ информировала о 510 тысячах зараженных.

На сегодняшний день инфекция сильнее всего распространена в Италии, США, Китае, Испании, Германии и Франции.

Напомним, тем временем в России распространение коронавируса не разрастается до уровня эпидемии из-за эффективных профилактических мероприятий. Об этом заявил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

Он пояснил, что при первых случаях заболевания важно не допустить, чтобы инфекция вышла на «оперативные просторы». При этом Щелканов отметил, что в России еще со времен СССР действует эффективная система обеспечения биологической безопасности, которая является одной из лучших в мире.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.