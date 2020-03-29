Захарова рассказала о работе дипломатов на фоне эпидемии коронавируса

Москва, 29 марта. Российские дипломаты продолжают свою работу, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«У нас есть факты — посольства ведут работу по учету, поэтому все, кто планировал, как-то о себе заявили. Сейчас какого-то прироста после этого объявления у нас нет», — сказала Захарова.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили ВОЗ вспышке нового вида коронавируса. К настоящему моменту болезнь охватила практически всю планету и унесла жизни более 30 тысяч человек. В России зарегистрировано семь летальных исходов, пять из которых — в Москве.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией власти вынуждены принимать жесткие ограничительные меры. С 28 марта в Москве приостановили свою работу кафе, бары и рестораны. Закрыты и главные городские парки. Горожанам рекомендовано по возможности оставаться дома, передает RT.

В Элисте введен режим чрезвычайной ситуации. Аналогичный правовой режим будет действовать и в соседнем Троицком.

Власти Ивановской области решили приостановить работу всех магазинов, за исключением продуктовых. Жители смогут воспользоваться услугами по доставке еды.

«Действительно, меры жесткие. Мы их ввели на период тех дней, которые президент России объявил нерабочими. Меры эти вынужденные, они необходимы, чтобы замедлить темпы распространения инфекции и дать врачам сделать свою работу», — пояснил губернатор Станислав Воскресенский.

К настоящему моменту от коронавируса умерли более 30 тысяч людей по всему миру, передает «Газета.ru».