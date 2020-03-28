Гузеева резко отчитала москвичей, гуляющих в карантин

Москва, 28 марта. Телеведущая и актриса Лариса Гузеева в своем Instagram опубликовала видео, в котором отчитала жителей Москвы, нарушающих режим самоизоляции и гуляющих по городу в карантин. Из-за возмущения Гузеева не смогла сдержать эмоций.

Ролик телеведущая записала у себя дома, на кухне. По словам Ларисы Гузеевой, ранее она ехала по городу в собственной машине и боялась открыть окно. Однако в это время на улице людей было столько, что «яблоку негде упасть», несмотря на карантин и опасную эпидемиологическую обстановку.

«Дети гуляют, родители гуляют, старики. Что вы делаете? Нельзя так! Правда, опасно! Не хотите жить? Ну убейтесь об стену. Вперед! Мне моя жизнь дорога и моих близких людей. Мне тоже скучно. Очень. Но как-то я нахожу возможность развлечь себя и своих близких! Ну, включайтесь уже!» – эмоционально призвала Гузеева.

Подписчики телеведущей согласились с ее словами. Одни призвали россиян сидеть дома в период выходных, другие предложили ввести штрафы.

«Согласен. Сидите дома. Нет, нужно на пикник пойти, в парке попрыгать. А потом будете искать крайних», – ответил Гузеевой подписчик @hey____tom.

Напомним, что 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за коронавируса. Он объяснил, что эта мера принимается для снижения скорости распространения заболевания. Глава государства подчеркнул, что оплата труда, несмотря на выходные, за работниками сохранится.