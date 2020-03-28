Дезинфекторов-халтурщиков сняла камера в московском подъезде. ФАН-ТВ

Интересное видео появилось в распоряжении Федерального агентства новостей — в подъезде жилого дома деревни Горчаково, что в Троицком административном округе Москвы, была запечатлена «работа» сотрудников управляющей компании.

Они должны были провести дезинфекцию подъезда специальными средствами. Вместо этого халтурщики сделали несколько показательных фото, видимо для предоставления отчета. Один сотрудник даже облачился в спецкостюм, перчатки и защитную маску.

Напомним, что в связи с распространением коронавирусной инфекции, сотрудники коммунальных служб Москвы обязаны ежедневно обрабатывать антибактериальными средствами ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов.

Режим повышенной готовности был введен в столице 5 марта.