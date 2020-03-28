Магазины и предприятия в Ивановской области закрыли из-за коронавируса

Иваново, 28 марта. Магазины и предприятия Ивановской области приостановят свою работу из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующий указ подписал губернатор региона Станислав Воскресенский.

Запрет будет действовать с 28 марта по 5 апреля. Исключение сделано для продовольственных магазинов. Жители Ивановской области также смогут воспользоваться услугами по доставке еды.

«Действительно, меры жесткие. Мы их ввели на период тех дней, которые президент России объявил нерабочими. Меры эти вынужденные, они необходимы, чтобы замедлить темпы распространения инфекции и дать врачам сделать свою работу», — пояснил Воскресенский.

Ранее «Газета.ru» сообщала о смерти пятого москвича с коронавирусом.

Также стало известно, что в городе Элиста и селе Троицком в Калмыкии из-за COVID 19 введен режим чрезвычайной ситуации.