Американский подросток с подозрением на коронавирус умер из-за отсутствия страховки

Вашингтон, 28 марта. В штате Калифорния скончался 17-летний подросток, у которого выявили коронавирус. Молодой человек обратился к врачам за медицинской помощью, однако ему отказали из-за отсутствия страховки.

О произошедшем сообщил местный телеканал CBS со ссылкой на мэра города Ланкастер Рекса Пэрриса. По его словам, врачи направили американца за помощью в другую клинику. По пути в медицинское учреждение у больного остановилось сердце.

Как поясняет Пэррис, в пятницу молодой человек общался со своими друзьями, однако уже на следующей неделе, в среду, скончался. При этом отмечается, что первые тексты на коронавирус показали у подростка положительный результат. Но после врачи решили сменить диагноз, пишет газета «Московский комсомолец».

Согласно последним данным, в настоящий момент в США зараженными коронавирусом числятся 105 тысяч человек. Из них более 1,7 тысячи человек умерли. Таким образом, США более чем на 15 тысяч зарегистрированных случаев опередили Италию и на 20 тысяч — Китай, пишет «Газета.ru».

О вспышке коронавируса власти Китая сообщили ВОЗ в конце 2019 года. Опасная инфекция быстро распространилась по всему миру. Так, например, что в Нью-Йорке появились мобильные морги, куда свозят тела людей, скончавшихся из-за коронавируса.