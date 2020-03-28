Военная полиция РФ провела патрулирование в провинции Ракка в Сирии

Дамаск, 28 марта. Военная полиция России провела патрулирование в провинции Ракка Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР Олег Журавлев.

Он напомнил, что патрулирование осуществляется в рамках российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, согласованного Москвой и Анкарой 22 октября 2019 года.

Участники незаконных вооруженных формирований соблюдали режим тишины, установленный 6 марта в Идлибской зоне деэскалации. На протяжении суток обстрелы не фиксировались. Продолжена работа по восстановлению мирной жизни в САР.

Журавлев отметил, что за время урегулирования в САР силами ЦПВС РФ проведено 2 420 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза превысил четыре тысячи тонн. Российские медики оказали помощь более 130 тысячам сирийцев.

27 марта RT сообщала о совместном патрулировании России и Турции в Сирии.