Биолог сравнила российский препарат против коронавируса с зарубежными аналогами

Москва, 28 марта. Российский антималярийный препарат мефлохин показал эффективность при лечении пневмонии нового типа COVID-19. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России объявило о разработке препарата против коронавируса на основе мефлохина.

«Препараты хлорохинового ряда, то есть сам хлорохин и его производные, в том числе гидроксихлорохин и мефлохин, на сегодняшний день являются лидерами на роль противокоронавирусного средства массового использования», — отметила Баранова.

По ее словам, эффективность мефлохина уже доказана, к тому же он менее вреден для человека, чем зарубежные аналоги на основе гидроксихлорохина.

«Лекарств без токсичности не бывает. В народе слово токсичность часто заменяют понятием «побочные эффекты». У мефлохина таких побочных эффектов меньше, чем у аналогов», — пояснила ученый.

Кроме того, очевидные плюсы мефлохина состоят в том, что возможно быстро наладить его быстрое производство и широко применять при лечении. Его побочными эффектами являются фототоксические явления, вредные для кожи и для глаз.