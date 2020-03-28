Московский Кремль и Петропавловская крепость отключили подсветку в «Час Земли». ФАН-ТВ

Отключить электроэнергию на один час и позаботиться о природе — главный посыл международной акции. Всемирный фонд дикой природы (WWF) впервые провел мероприятие в 2007 году в Австралии, а уже через год акция стала самой массовой в истории человечества. Россия присоединилась к активистам в 2009 году.

По традиции самый главный символ нашей страны — Московский Кремль — погасил свои огни сегодня ровно в 20:30 по местному времени. Также по периметру отключили подсветку Красной площади, собора Василия Блаженного и внешнее освещение Дома правительства.

В Северной столице погасла подсветка Зимнего дворца, Дворцового моста, и Петропавловской крепости.

Во Владивостоке жители отключили электроэнергию нескольких многоквартирных жилых домов. А в Нур-Султане во тьму погрузилась главная визитная карточка казахской столицы — здание резиденции президента республики — Акорда.

Организаторы призывают не ограничиваться участием в акции «Час Земли», чтобы сберечь природу важно каждый день делать вклад в экологию: разделять мусор, правильно утилизировать опасные отходы, проводить просвещение посредством эко-лекций и мероприятий. Ведь благополучие нашей планеты зависит от каждого!