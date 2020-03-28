Режим ЧС ввели в Элисте из-за коронавируса

Элиста, 28 марта. Власти Элисты ввели режим чрезвычайно ситуации из-за ситуации с коронавируом. Соответствующее постановление принял глава городской администрации Дмитрий Трапезников.

Особый правовой режим будет действовать с 19.00 часов 28 марта 2020 года. В распоряжении констатируется ухудшение эпидемиологической обстановки по COVID 19. В оперативном штабе Республики Калмыкия уточнили, что режим ЧС будет действовать также в примыкающем к Элисте селе Троицом. Движение общественного транспорта будет ограничено.

Ранее китайский специалист дал рекомендации по преодолению коронавируса. Об этом писала «Газета.ru».

О вспышке коронавируса власти Китая сообщили ВОЗ в последний день 2019 года. Опасная инфекция быстро распространилась по всему миру. Сообщалось также, что в Нью-Йорке появились мобильные морги, куда свозят тела людей, скончавшихся из-за коронавируса.