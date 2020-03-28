«Роснефть» объявила о прекращении работы в Венесуэле

Москва, 28 марта. «Роснефть» прекращает свою деятельность в Венесуэле. Компания уже приступила к распродаже активов в южноамериканской стране.

После продажи «Роснефть» получит пакет собственных акций размером 9,6%. Покупателем выступает компания, которая полностью принадлежит российскому государству.

В пресс-службе Кабинета министров РФ подтвердили, что правительство России приобрело у Роснефти активы в Венесуэле.

Ранее американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник сообщило о готовности российской нефтяной компании увеличить объемы нефтедобычи. По данным СМИ, «Роснефть» станет наращивать добычу уже с 1 апреля, когда закончится действие сделки по ОПЕК+.

Безуспешные переговоры в рамках ОПЕК+ привели обрушению рынка нефти, случившемуся в ночь на 9 марта. Саудовская Аравия настаивала на сокращении объемов добычи черного золота в связи с падением спроса в условиях пандемии коронавируса. Против этого выступили Россия и Казахстан.

Напомним, в последние годы в Венесуэле наблюдается тяжелая экономическая ситуация, чем поспешили воспользоваться США и их западные союзники. Глава Национальной ассамблеи незаконно объявил себя временным президентом, что признали на Западе. Легитимность Николаса Мадуро на посту главы государства продолжают признавать Китай, Россия, Турция и ряд других государств.