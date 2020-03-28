Мобильные морги появились в Нью-Йорке из-за коронавируса

Нью-Йорк, 28 марта. В центре Нью-Йорка появились мобильные рефрижераторные трейлеры, которые будут использоваться в качестве моргов. Власти страны разместили импровизированные хранилища тел около двух больниц в связи с увеличением числа жертв новой коронавирусной инфекции.

По информации телеканала CNN, последний раз подобные меры власти Нью-Йорка принимали после террористических атак 11 сентября 2001 года. Тогда судмедэксперты должны были идентифицировать десятки тысяч частей тел.

Отмечается, что передвижные рефрижераторы не рассчитаны на эпидемию инфекции. Однако предполагается, что они смогут облегчить работу моргов в больницах, если это будет необходимо. Трейлеры будут использоваться в том случае, если морги в медучреждениях не смогут самостоятельно справляться с числом жертв.

«Мы находимся в кризисе общественного здравоохранения, и город объявил чрезвычайное положение», — цитирует телеканал заявление офиса главного медицинского эксперта Нью-Йорка.

Напомним, в настоящее время в штате Нью-Йорк 385 человек скончались от заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией. Кроме того, там насчитывается более 37 тысяч случаев заражения. По статистике, от коронавируса в Нью-Йорке умирают каждые 17 минут.