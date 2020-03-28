В «Пулково» отменили несколько внутрироссийских рейсов

Санкт-Петербург, 28 марта. Несколько внутрироссийских рейсов из аэропорта Северной столицы отменены, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ситуацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании «Россия», отметив, что в график вылетов вносятся изменения из-за падения пассажиропотока.

«Расписание корректируется в связи с низкой загрузкой», — пояснил представитель авиаперевозчика.

Пассажиропоток в «Пулково» резко снизился на фоне эпидемии коронавируса. Всемирная организация здравоохранения и Роспотребнадзор настоятельно рекомендовали гражданам максимально сократить передвижения, отказавшись от поездок.

В результате этого, отменены рейсы в Москву, Воронеж, Сыктывкар, Екатеринбург и Мурманск. Также не состоятся два вылета в Самару.

Пассажирам отмененных рейсов должны прийти уведомления об изменениях в расписании. Для обмена либо возврата билетов необходимо обратиться в авиакассы.

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Несмотря на действия властей КНР заболевание быстро распространилось за пределы страны, поразив большинство государств мира. Пандемия ранее неизвестного заболевания уже нанесла ощутимый ущерб глобальной экономике. В частности из-за снижения пассажиропотоков в начале марта резко упали цены на нефть.