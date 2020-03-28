Мужчина с ножом напал на кассира в Северодвинске. ФАН-ТВ

ЧП произошло сегодня в Архангельской области. Неизвестный мужчина зашел в магазин «Ассорти», расположенный на улице Карла Маркса, и, приставив нож к горлу кассира, потребовал наличные.

Девушка сразу не поняла что происходит, она попыталась оттолкнуть злоумышленника, но испугалась и подчинилась.

На кадрах, которые попали в распоряжение Федерального агентства новостей, видно, что преступник действовал целенаправленно, четко зная, что ему нужно.

Девушка, испытывая сильный страх за свою жизнь, открыла кассу и отдала неизвестному около 20 000 рублей.

На видео с камер наблюдения можно увидеть черты лица разбойника, теперь его ищет полиция.