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Автоэксперт Смирнов посоветовал, как правильно выбирать подержанное авто

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Автоэксперт Смирнов посоветовал, как правильно выбирать подержанное авто

Москва, 28 марта. Покупка подержанного авто дает возможность не только сэкономить, но приобрести более качественный автомобиль. Заместитель главного редактора радио «Автодор» Сергей Смирнов дал несколько советов, которые помогут более грамотно подойти к совершению столь сложной покупки.

Как поясняет автоэксперт, когда человек выбирает себе новую машину, он должен руководствоваться своим вкусом и имеющимся бюджетом. Однако, если человек мечтает о Mercedes, но ему не хватает для этого средств, на выручку приходит вторичный рынок. Но в таком случае, перед покупкой автомобиль должен пройти максимальную проверку.

«Задача на рынке б/у автомобилей — убедиться, что машина технически исправна, что у нее не скручен пробег, что она не была в авариях, не было страховых случаев, не состоит в залоге и по штрафам нет ограничений», – цитирует Смирнова информационный портал NewInform.

Несведущий человек во время покупки не сможет оценить все недостатки подержанного авто и проверить продавца на честность. В таком случае могут помочь специалисты или работники автосервиса.

«Эксперт осматривает конкретную машину или под определенную сумму делает подборку интересующих покупателя автомобилей. Специалисты, естественно, делают техническую и юридическую проверку», – заявил автоэксперт.

При этом отмечается, что юридическую проверку покупатель может сделать и самостоятельно. Для этого существует множество интернет-сервисов. Например, сайт нотариальной палаты, где можно проверить не содержится ли автомобиль в залоговом имуществе.

Ранее автоэксперт и шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев дал несколько советов автовладельцам по выбору масла для обкатки нового автомобиля.

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Источник: NewInform
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