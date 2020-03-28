Кафе «Андерсон» работали после беседы Тотуловой с президентом, а ТРК закрываются

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) проехал по Москве, пытаясь узнать, какие заведения общепита будут закрыты и что это будет означать для горожан.

Торговый центр «Водный» на станции «Водный стадион» первым делом закрыл точки для детей. Детская площадка на этаже фуд-корта огорожена, на игрушки надеты черные мешки.

На самом фуд-корте людей мало, в основном берут еду с собой и быстро уходят. Работник «Суши маркета» Мухарддин на мой вопрос о закрытии фуд-корта печально кивает головой:

«Сначала закрыли все для детей, теперь весь торговый центр закроют».

В торговом центре «Охотный ряд» в самом центре Москвы магазины стали закрываться еще раньше. Несколько из них уже огорожены красно-белой лентой.

Работник Cofix Дмитрий, вытирая пустые витрины, возмущается в ответ на мои вопросы.

«Уже десять человек спросили, закрываемся ли мы. Да, закрываемся, как и весь торговый центр. Сейчас скидки сделали на всю продукцию, чтобы раскупили все побыстрей».

На самом фуд-корте людей тоже немного. Сидящая рядом со мной женщина пожимает плечами:

«Раньше как-то жили без этих кафе, готовили дома и сейчас справимся».

В Центральном детском мире на улице Рождественской тоже день скидок, перед карантином магазины хотят продать побольше товаров.

Работник магазина игрушек Андрей, предлагая мне купить товар по скидке, делится местными слухами.

«Уже подписали указ о комендантском часе с 8 вечера до 5 утра (это неверная информация, никакого комендантского часа не вводится. — Прим. ФАН). Пока что стараемся продать побольше товаров со скидками перед закрытием. Покупайте!»

KFC и кинотеатр на этаже фуд-корта закрыты, работницы KFC подходящим посетителям сразу говорят, что обслуживать их не будут. Витрины с продуктами не заполняются, завозы в кафе прекращены, работники продают последний товар и подкрепляют интерес покупателей скидками.

Я также посетила прославившееся недавно кафе «Андерсон», чья основательница Анастасия Тотулова на встрече с президентом просила Владимира Путина оказать помощь предпринимателям в это тяжелое время. По ее словам, «закрытие заведений общепита уничтожит бизнес».

Примечательно, что кафе «Андерсон», находящееся по адресу Гагаринский переулок, 6, оказалось открыто для посетителей. Впрочем, витрины там были уже полупустые, но продавец продолжал обслуживать гостей.

Выходящая из заведения бабушка заявила мне, что «в этом кафе самые вкусные рулеты», поэтому она решила зайти за ними перед карантином. Однако цены в кафе очень высокие: только завтрак на семью (папа, мама и ребенок) обойдется в 1,5 тысячи рублей, причем порции смехотворные. Не думаю, что закрытие этой сети сильно огорчит москвичей.

Самый большой торговый комплекс Москвы «Авиапарк», расположенный у станции метро «ЦСКА», тоже закрывает свои двери для посетителей. Уже несколько дней там не работают детские точки, такие как «Панда парк», площадки для детей также закрыты.

Посетителей под вечер стало очень много. Гости ТРЦ решили напоследок закупиться в «Ашане» на нижнем этаже «Авиапарка». А вот фуд-корт ТРЦ был практически пустым, работники заведений делали скидки на товар и закрывали свои точки в течение дня.

С 28 марта все торгово-развлекательные центры, кафе и магазины Москвы закрыты на недельный карантин. Власти столицы рекомендуют жителям не выходить из домов, соблюдать карантин и гигиену.

Сообщается, что закрыться по всей стране должны:

— магазины промышленных товаров, сотовой связи площадью более 100 кв. м;

— развлекательные центры, кинотеатры, фуд-корты, салоны красоты, салоны маникюра в торговых центрах и торгово-развлекательных центрах;

— автосалоны;

— салоны красоты, спа-салоны, бани, сауны, косметические, массажные салоны, солярии;

— кинотеатры;

— кальянные;

— ярмарки (продовольственные, промышленных товаров);

— аквапарки.

Санатории завершают предоставление услуг по договорам, оформленным ранее, новые договоры не заключают.