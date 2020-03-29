Сирия, 29 марта. Курдские боевики подозреваются в убийстве шести протурецких боевиков в кантоне Африн в Алеппо. Ливневые дожди вызвали наводнение в южной части Ракки. Неизвестные застрелили сирийца в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС Турции и протурецкие силы: выживают коренное население из Африна; провели патрулирование трассы М-4 в одностороннем порядке.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в убийстве шести протурецких боевиков на северо-западе Алеппо.

Провинция Алеппо

Появилась новая информация о преступлениях протурецких боевиков в кантоне Африн. Как передает новостной портал Afrin Post, в последнее время на северо-западе провинции участились случаи похищений и незаконных арестов гражданских лиц союзниками Турции. Боевики продолжают предпринимать все необходимое для того, чтобы выжить коренное население и конфисковать его жилплощадь. Так, среди последних пропал сириец по имени Хафез Баракат. В его похищении обвиняются члены группировки «Файлак аш-Шам». Как известно, впоследствии в изъятые дома заселяют боевиков, бежавших из «Большого Идлиба».

Между тем поступила информация о гибели шести членов протурецких формирований в районе Шерран в Африне. Об этом сообщает Twitter-канал (RojavaNetwork), не уточняя подробностей о случившемся. Предполагается, что к убийству боевиков имеют отношение члены курдской группировки «Силы освобождения Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что в административном центре провинции произошло нападение неизвестных. Один из мирных жителей по имени Фаваз аль-Мухаммад аль-Халифа был застрелен в квартале Аль-Джура при попытке отстоять свой автомобиль, которые налетчики собирались угнать. Информация о возможных нападавших пока выясняется. По неподтвержденным данным, к вылазке могут иметь отношение террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1.

Провинция Идлиб

ВС Турции вновь провели патрулирование трассы М-4, соединяющей Латакию и Алеппо, в одностороннем порядке. Турецкие военные обследовали участок шоссе в провинции Идлиб. Как известно, по итогам переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом был подписан документ по урегулированию ситуации в Сирии, по условиям которого патрулирование магистрали должно проводиться совместными силами российской военной полиции РФ турецкой армии. Однако продолжающие провокации со стороны террористов угрожают безопасности военных. Ранее Анкара обязалась разрешить эту ситуацию, повлияв на боевиков, однако никаких подвижек на данном направлении пока не наблюдается.

Провинция Ракка

Проливные дожди прошли в южной части провинции Ракка. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (OGNreports), обильные осадки в районе населенного пункта Аль-Акерши вызвали наводнение, в результате которого погибли по меньшей мере семь человек. Еще трое пропали без вести. Кроме того, пострадали множество домов, а также палатки в местном лагере для беженцев.

Между тем поступила информация о предполагаемом случае заражения коронавирусом в городе Таль Абьяд на севере провинции. По данным информационного портала Step News Agency, анализы пока не подтвердили факт заражения.

1 Организация запрещена на территории РФ.