Подписчики Ани Лорак восхитились ее новым образом в смелом свадебном платье

Москва, 28 марта. Украинская поп-певица Ани Лорак опубликовала в Сети фото, на котором она изображена в полупрозрачном платье. Снимок размещен в аккаунте исполнительницы в социальной сети Instagram.

На кадрах можно увидеть, как Ани Лорак позирует в откровенном платье стоя и сидя. Прозрачное платье расшито цветами надето поверх нижнего белья в тон кожи.

Подписчики предположили, что снимки передают образ невесты. Наряд и в правду очень напоминает свадебное платье. Сама же певица ничего не объяснила, оставив в описании фото только смайлик виде розочки. Однако гипотезы поклонников оказались неверны.

Выяснилось, что платье было подобрано для Ани Лорак в связи с новыми съемками. Всего две недели назад исполнительница выпустила новый клип на композицию «Обещаю».

Но все же подписчики остались довольны снимками, восхитившись смелым образом артистки.

«Неземная красота», «Боже мой, как же нежно и трогательно в белом», «Каролина, вы красавица в таком достойном торжественном образе! Браво! Утонченно-стильно», «Просто потрясающее платье!» — написали поклонники в комментариях.

Ранее Ани Лорак невольно стала участницей скандала. На съемках новогодней программы для украинского телеканала «Интер» певица расплакалась, однако часть пользователей посчитали ее слезы неискренними и предложили «гнать до Москвы», передавал «360».