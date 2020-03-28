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Подписчики Ани Лорак восхитились ее новым образом в смелом свадебном платье

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Подписчики Ани Лорак восхитились ее новым образом в смелом свадебном платье

Москва, 28 марта. Украинская поп-певица Ани Лорак опубликовала в Сети фото, на котором она изображена в полупрозрачном платье. Снимок размещен в аккаунте исполнительницы в социальной сети Instagram.

На кадрах можно увидеть, как Ани Лорак позирует в откровенном платье стоя и сидя. Прозрачное платье расшито цветами надето поверх нижнего белья в тон кожи.

Подписчики предположили, что снимки передают образ невесты. Наряд и в правду очень напоминает свадебное платье. Сама же певица ничего не объяснила, оставив в описании фото только смайлик виде розочки. Однако гипотезы поклонников оказались неверны.

Выяснилось, что платье было подобрано для Ани Лорак в связи с новыми съемками. Всего две недели назад исполнительница выпустила новый клип на композицию «Обещаю».

Но все же подписчики остались довольны снимками, восхитившись смелым образом артистки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Неземная красота», «Боже мой, как же нежно и трогательно в белом», «Каролина, вы красавица в таком достойном торжественном образе! Браво! Утонченно-стильно», «Просто потрясающее платье!» — написали поклонники в комментариях.

Ранее Ани Лорак невольно стала участницей скандала. На съемках новогодней программы для украинского телеканала «Интер» певица расплакалась, однако часть пользователей посчитали ее слезы неискренними и предложили «гнать до Москвы», передавал «360».

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Источник: Instagram
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