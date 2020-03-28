Депутат Гутенев предсказал стабилизацию нефтяного рынка на уровне 43 долларов за баррель

Саудовская Аравия и Россия не намерены уступать друг другу в ценовой войне на нефтяном рынке, считает американское информагентство Bloomberg. Если следовать его логике, то, исходя из заявлений, озвученных Эр-Риядом насчет отсутствия общения между странами на предмет балансировки цен на нефтяных рынках, можно сделать вывод, что они обе готовы вести борьбу до победного конца — несмотря на протесты членов ОПЕК.

Однако в своей статье Bloomberg забыл упомянуть, что РФ не была инициатором разлада, считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности и инновационному развитию Владимир Гутенев. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что Россия была готова продлить существовавшие соглашения по нефтедобыче с 1 апреля в рамках ОПЕК+.

«Однако мы категорически не согласны сокращать объемы добычи, поскольку в таком случае наши рынки начали бы занимать другие игроки-производители нефти (в том числе, сланцевой), — пояснил собеседник ФАН. — Ведь помимо цены и объемов продаж энергоресурсов важнейшим фактором является занимаемая доля в их мировом обороте. Поэтому мы поступили верно, не пойдя по порочному пути сокращения добычи вместе с саудовцами и другими странами — ведь тогда мы бы просто-напросто освободили рынок для конкурентов с американского континента».

Парламентарий отметил, что РФ не наращивает темпов нефтедобычи, в отличие от Саудовской Аравии, которая как раз-таки и начала вести упомянутую Bloomberg «ценовую войну», значительно уронив стоимость черного золота. Однако до бесконечности это продолжаться не может: объемы хранилищ для закупаемых впрок дешевых энергоресурсов сокращаются все сильнее, а танкеры зафрактованы уже не столько для перевозки нефти, сколько для ее хранения.

«Так что на бумаге контрактов о поставках может заключаться сколько угодно, но физически их осуществляется намного меньше, поскольку ни Китай, ни Европа от падения потребительского спроса не восстановились. Поэтому в ближайшее время цены на черное золото марки Brent будут колебаться в амплитуде от 25 до 32 долларов за баррель, а по мере ухода с рынка «сланцевиков» стоимость увеличится до 40, а может быть, и до 43 долларов за баррель. В общем-то, эти параметры будут соответствовать тем цифрам, из которых рассчитывался российский бюджет», — рассказал Гутенев.

В целом же, по словам депутата, вне зависимости от того, какая будет цена на энергоресурсы, государство будет придерживаться стратегии удержания доли рынка — но без наращивания объемов производства, как это делают саудиты. Таким образом, со временем возникнет новая равновесная ситуация, и установится более справедливое распределение рынков черного золота.