Сенаторы рассмотрят законы по инициативам Путина 31 марта

Москва, 28 марта. Пакет законов по инициативам президента РФ Владимира Путина в связи с коронавирусом Совет Федерации планирует рассмотреть 31 марта, а не 2 апреля, как предполагалось ранее. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«Дума может во вторник рассмотреть необходимые законопроекты по инициативам президента, которые позволят принимать оперативные решения для борьбы с коронавирусом. И есть такое предложение, чтобы в тот же день, 31 марта, провести внеочередное пленарное заседание Совета Федерации. А в понедельник мы проведем заседания комитетов», — сказал он.

По информации ФАН, один из законов, которые будут рассмотрены, — это законопроект о праве кабмина на введение чрезвычайной ситуации. Согласно инициативе правительства, оно сможет устанавливать правила поведения при ЧС, которые будут обязательны для исполнения гражданами и организациями.

Документом также расширяется само понятие чрезвычайной ситуации. Так, предлагается признать причиной ЧС распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих. Согласно действующему законодательству, под ЧС понимаются только негативные последствия аварии, катастрофы, опасного природного явления или стихийного бедствия.

Тимченко рассказал, что в понедельник, 30 марта, сенаторы продолжат сдавать тест на коронавирус. Ранее, по его словам, около 100 человек (сенаторов и часть сотрудников аппарата) сдали анализы.

«Все результаты отрицательные», — пояснил он.

Напомним, что в понедельник тест на коронавирус будут сдавать депутаты Государственной думы. Как рассказал ФАН глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев, предстоящая пленарная неделя будет для законодателей насыщенной, а значит, они не могут позволить себе отдыхать в этот непростой для страны период.

Эксперты полагают, что на пленарном заседании 31 марта сенаторы обсудят законопроекты по мерам предотвращения распространения коронавируса. В документах прописаны возможности для введения моратория на возбуждение дел о банкротстве, меры по поддержке граждан, отправляющихся в туристические поездки, а также административная и уголовная ответственность за нарушения карантина.

«Успешная борьба с коронавирусом зависит от двух вещей: от мобилизации общества и от скорости принятия тех решений, которых требуют обстоятельства. Поэтому во вторник Госдума примет весь пакет законов, Совфед их одобрит, и думаю, что в тот же день президент их подпишет. Возможно, что уже с вечера вторника все законы начнут действовать», — сказал ФАН политолог Алексей Мартынов.

Он подчеркнул: если граждане в массе своей проявят сознательность и поймут, что все принимаемые меры направлены на их безопасность, эпидемия может довольно быстро закончиться.

«От каждого сейчас требуется ответственность соблюдать все несложные рекомендации. А для тех, кто не понимает или сознательно нарушает их, и будут приняты определенные меры административного характера», — добавил Мартынов.

По последним данным, в Москве зафиксировано 817 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 28 пациентов уже побороли ранее неизвестное заболевание. Всего в России пневмонией нового типа заболели 1264 человека, 59 из них уже вылечились.