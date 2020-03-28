В Ливии зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом

Триполи, 28 марта. В Ливии официально было зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом (COVID-19). Об этом сообщил Twitter-аккаунт @LibyaalahrarEN, ссылаясь на информацию Национального Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Таким образом, теперь на ливийской территории зафиксировано уже трое больных с новой коронавирусной инфекцией. Первый случай этого заболевания был отмечен несколько дней назад, 25 марта.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Турция перебросила на территорию Ливии очередную партию наемников для ПНС из сирийского Идлиба, среди которых были зараженные COVID-19. Анкара продолжает за счет завербованных джихадистов пополнять ряды незаконных вооруженных формирований марионеточного оккупационного режима в Триполи, несмотря на угрозу распространения эпидемии в североафриканской стране.

Ранее в Сети было опубликовано распоряжение главы «МВД» ПНС Фатхи Башаги о запрете размещения заболевших новым коронавирусом в медицинских учреждениях на захваченной боевиками Файеза Сарраджа территории. Вместо больниц таких людей будут отправлять в ливийские тюрьмы, где находятся политзаключенные и пленные граждане. По мнению политического консультанта Анатолия Вассермана, ПНС намерено использовать зараженных COVID-19 в качестве «оружия» против неугодных заключенных.