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Заключенные сбежали из тюрьмы «Митига»

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Заключенные бежали из тюрьмы «Митига»

Триполи, 28 марта. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты России Александр Малькевич в своем телеграм-канале сообщает о возможном побеге из неофициальной ливийской тюрьмы «Митига» одного из незаконно удерживаемых граждан России — Максима Шугалея или Самера Суэйфана.

В социальных сетях жители столицы Ливии сообщают о бегстве заключенных из печально известной неофициальной ливийской тюрьмы «Митига», расположенной неподалеку от одноименного военного аэродрома, откуда боевики ПНС обычно вели обстрел, прикрываясь мирными жителями и заключенными.

Согласно сообщениям в арабских социальных сетях, несколько снарядов попали в западную часть авиабазы, где располагается тюрьма. Охрана скрылась в убежище, по сути, дав заключенным возможность для побега.

Пользователи Facebook и Twitter сообщают, что среди тех, кому удалось сбежать из «Митиги», был русский человек. Как известно, в неофициальной ливийской тюрьме на данный момент было только двое российских граждан — Максим Шугалей и Самер Суэйфан. 

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