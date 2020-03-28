Заключенные сбежали из тюрьмы «Митига»

Триполи, 28 марта. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты России Александр Малькевич в своем телеграм-канале сообщает о возможном побеге из неофициальной ливийской тюрьмы «Митига» одного из незаконно удерживаемых граждан России — Максима Шугалея или Самера Суэйфана.

В социальных сетях жители столицы Ливии сообщают о бегстве заключенных из печально известной неофициальной ливийской тюрьмы «Митига», расположенной неподалеку от одноименного военного аэродрома, откуда боевики ПНС обычно вели обстрел, прикрываясь мирными жителями и заключенными.

Согласно сообщениям в арабских социальных сетях, несколько снарядов попали в западную часть авиабазы, где располагается тюрьма. Охрана скрылась в убежище, по сути, дав заключенным возможность для побега.

سقطت أثناء قصف مطار #معيتيقة عدة قذائف على السجن الذي يقع في الجانب الغربي من المطار. وهربت كل حراسة السجن الى الملجأ بينما حاولوا السجناء الهرب. وحسب شهود عيان كان من بين السجناء الهاربين مواطن روسي.#ليبيا#Tripoli #Libya — أخبار جيش ليبيا (@AkhbarjayshLybi) March 28, 2020

Пользователи Facebook и Twitter сообщают, что среди тех, кому удалось сбежать из «Митиги», был русский человек. Как известно, в неофициальной ливийской тюрьме на данный момент было только двое российских граждан — Максим Шугалей и Самер Суэйфан.