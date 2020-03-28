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Лукашенко назвал хоккей лучшим средством против вирусов

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Лукашенко назвал хоккей лучшим средством против вирусов

Минск, 28 марта. Хоккей является лучшим противовирусным средством, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

После хоккейного матча Президентского спортивного клуба он отметил, что на ледовой арене не может быть вирусов из-за низких температур.

«Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник. Самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, особенно лед, ничего нет. Антивирусное лекарство, самое настоящее», — сказал Лукашенко.

Команда белорусского лидера обыграла соперников из Гродненской области со счетом 12:3 и вышла в финал любительских соревнований. В матче также принимал участие и младший сын Лукашенко Николай.

Президент Белоруссии также сказал, что тяжелая эпидемиологическая ситуация в мире никак не изменила его рабочий и личный график.

«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее белорусский президент пообещал рассказать «много интересного» об эпидемии коронавируса. Он призвал поразмышлять над тем, кому может быть выгодна пандемия COVID-19 и назвал ситуацию вокруг нее психозом, передавал телеканал «360».

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Несмотря на действия властей КНР заболевание быстро распространилось за пределы страны и было выявлено в большинстве государств мира. На данный момент наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка наблюдается в Италии и США.

Лукашенко назвал хоккей лучшим средством против вирусов

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Источник: РИА Новости
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