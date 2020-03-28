Ученые выяснили, при какой температуре умирает коронавирус

Москва, 28 марта. Ученые университета Гонконга выяснили, что при комнатной температуре коронавирус может прожить в течение семи дней.

В исследовании говорится, что инфекционный вирус не выдерживает высоких температур, то есть если провести обработку при температуре 56°C в течение 30 минут или при 70°C за 5 минут, то коронавирус умирает. Вирус может располагаться на внешней поверхности медицинских масок до семи дней, поэтому их обязательно нужно обрабатывать, отмечает ученый Алекс Чин. Исследование опубликовано на медицинском ресурсе medRxiv.

Американские исследователи проанализировали уровень содержания вируса на коробках, которые используются для почтовых отправлений, и выяснили, что через 24 часа на картоне не остается жизнеспособного коронавируса. Поэтому, как считают ученые, использование услуг почтовой службы в условиях пандемии коронавирусной инфекции можно назвать относительно безопасным.

Также аналитики подчеркнули, что вирус на газетах умирает за три часа. Если обработать поверхность любым видом дезинфицирующего средства, то она в течение пяти минут становится свободной от вируса. Жизнеспособность коронавируса на пластике и нержавеющей стали выше, чем на меди и картоне, отмечают ученые в медицинском журнале New England Journal of Medicine.