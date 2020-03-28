Министр здравоохранения РФ посетил Петербург и призвал соблюдать самоизоляцию. ФАН-ТВ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым посетили клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина и оценили ситуацию с эпидемией коронавируса.

Всего здесь подготовлено 589 коек и 380 инфекционных боксов для зараженных коронавирусом. За последние сутки в Петербурге зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом. Также стало известно, что один из пациентов скончался в больнице, однако причину смерти еще устанавливают.

Михаил Мурашко отметил, что действия правительства направлены на выработку комплекса мер, на сегодняшний день Россия имеет временной запас.

«Следующая неделя объявлена именно для минимизации развития инфекционных процессов, очень важно, чтобы население соблюдало режим изоляции от контактов, и все дальнейшие действия будут зависеть непосредственно от того, как мы с вами сейчас вместе поможем остановить процесс. От этого сегодня зависит судьба многих наших старших родителей, друзей старшего поколения. Поэтому вопрос не в том, что какие шаги сделает дальше правительство или медицина, вопрос не в этом. Вопрос в самосознании», — считает Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.

Также министр здравоохранения добавил, что уже выделены средства на дополнительное медицинское оборудование и поддержку медицинского персонала. Кроме того, необходимо поддержать тех, кто находится на самоизоляции.

Губернатор Петербурга Александр Беглов добавил, что медицинская маска не защищает от заражения и предназначена скорее для тех, кто уже болен. Антисептические средства также необходимо правильно использовать.

«Нужно понимать одну простую вещь: если ты руки не помыл, антисептик не работает, самое лучшее средство — это мытье рук с мылом и чем чаще, тем лучше. Я собирал наши предприятия, которые производят дезинфицирующие средства, они увеличивают сегодня производство, но ими нужно правильно пользоваться. Если стол грязный, и вы просто дезинфицирующим средством его протерли, это не работает, нужно его сперва вымыть, а потом обработать, это вторично», — поделился Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

Губернатор добавил, что сейчас человечество столкнулось с «чумой XXI века» и к сложившейся ситуации необходимо отнестись крайне серьезно и ответственно. К тем, кто не соблюдает режим самоизоляции будут применены административные меры вплоть до уголовной.