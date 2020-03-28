Раскрыты имена возможных персонажей в обновлении для Mortal Kombat 11

Москва, 28 марта. Создатель модов для компьютерных игр раскрыл личности некоторых персонажей, которые могут появиться в игре Mortal Kombat 11. Пользователь с ником thetiny покопался в файлах игры и нашел там несколько подсказок, проливающих свет на состав игровых персонажей в еще не анонсированном Kombat Pack 2.

Так, в кодах игры были обнаружены упоминания о персонажах Шива, Фуджин и Эш. Примечательно, что появление Эша Уильямса, главного героя культовых фильмов «Зловещие мертвецы» и «Армия тьмы», косвенно упоминалось представителями Warner Bros, передает «НьюИнформ».

Также компьютерному энтузиасту удалось зафиксировать повторение фразы ROB в файлах игры, которое может намекать на присутствие в MK 11 Робокопа в качестве гостевого персонажа. Отмечается, что в игре зарезервировано 42 слота для бойцов, а в предыдущем моде их было 31. Получается, что в новом Kombat Pack должны появиться еще 11 героев.

Нужно отметить, что в системных файлах Mortal Kombat 11 были найдены анимации Страйкера и Такеды. Однако пока не ясно, каким образом они будут реализованы разработчиками игры.