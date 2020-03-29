Сирия, 29 марта. Турки переправляют американские ЗРК в Идлиб. Междоусобные стычки протурецких боевиков произошли в Алеппо. США хотят доставить груз террористам, прикрываясь отправкой помощи беженцам из «Рукбана», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели ответный огонь по позициям боевиков в Южном Идлибе; потеряли одного солдата в результате обстрела террористов на западе Алеппо; подверглись атаке неизвестных в Даръа.

ВС Турции и протурецкие силы: перебросили американские ЗРК в Идлиб; открыли огонь по району Тель-Рифата в Алеппо; пережили междоусобные стычки в городе Аль-Баб; обнаружили схрон с оружием курдских боевиков в районе Тель-Абьяда на севере Ракки; перенесли один из наблюдательных постов на западе Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: предотвратили побег 11 заключенных из тюрьмы в Дейр-эз-Зоре; подозреваются в убийстве мужчины в Африне; подверглись артобстрелам ВС Турции на северо-западе Ракки.

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР): переправил новую партию подкреплений из Ирака в Дейр-эз-Зор.

Соединенные Штаты: намереваются доставить гумпомощь боевикам на юге Хомса.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки отмечались перестрелки в северных районах провинции. Их инициаторами стали члены поддерживаемых Анкарой формирований. По информации военного источника в сети Twitter (RealNewsAleppo), союзники Турции открыли огонь по городу Тель-Рифат и близлежащим населенным пунктам, в результате чего пострадали два местных жителя. О степени полученных ими травм не сообщалось.

На западе Алеппо вновь активизировали боевые действия террористы незаконных бандгрупп, связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что в результате снайперского обстрела боевиков, базирующихся в районе города Аль-Атариб, погиб один из сирийских военнослужащих.

Во второй половине дня в городе Африн было обнаружено тело мужчины. Убитый был обезглавлен и находился в кандалах. Никакой информации о личности погибшего все еще не поступало. В совершении убийства подозреваются члены курдской группировки «Силы освобождения Африна».

В городе Аль-Баб произошли междоусобные столкновения в рядах протурецких сил. Telegram-канал (NovostiDamask) передавал, что в борьбу вступили подконтрольная «Сирийской национальной армии» «свободная полиция» и группировка «Ахрар аш-Шаркия». Поводом для начала вооруженного противостояния стала смерть главы контрразведки «Ахрар аш-Шаркии» от рук «полицейского».

Провинция Хомс

Стало известно, что США намереваются доставить средства для диагностики инфекции коронавируса беженцам из лагеря «Рукбан» на юге Хомса. По данным межведомственных координационных штабов России и Сирии, эта легенда будет использоваться Вашингтоном как прикрытие для отправки гумпомощи проамериканским боевикам, дислоцирующимся в так называемой 55-километровой зоне. Напомним, в оккупированных США районах на границе с Ираком и Иорданией скрываются боевики различных антиправительственных формирований, в том числе «Джейш Магавир ат-Тауры» и «Исламского государства»1.

Позднее «Джейш Магавир ат-Таура» опубликовала видеозапись учений на базе «Ат-Танф». Инструктирование террористов проводили специалисты международной коалиции США.

Провинция Дейр-эз-Зор

Произошла попытка побега заключенных из тюрьмы «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в районе города Аль-Касра северо-западнее Дейр-эз-Зора. Информационный портал SOHR передавал, что 11 террористов «Исламского государства» выбрались из мест лишения свободы, однако позднее были пойманы.

На юго-восток региона прибыла новая партия подкреплений Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Переброска отрядов и военной техники осуществлялась из Ирака, о чем сообщал на своей странице в Twitter военный источник (AbdoZehn).

Провинция Даръа

Вылазка неизвестных произошла в городе Даръа. Согласно сведениям новостного портала SOHR, группа боевиков открыла огонь по контрольно-пропускному пункту правительственных сил в районе Даръа аль-Балад, в результате чего погиб один из сирийских солдат. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из антиправительственных группировок.

Провинция Идлиб

В течение дня боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных ей бандгрупп продолжили нарушать режим прекращения боевых действий в зоне деэскалации Идлиб. Медиапортал Step News Agency сообщал о том, что террористы нанесли удары по освобожденной в прошлом месяце деревне Кафр-Батых. После этого правительственные подразделения открыли ответный огонь по военным объектам ХТШ на подступах к населенным пунктам Кансафра, Аль-Фатир, Сфухон и Кафр-Набаль. Оппозиционные источники публиковали сведения о ранении нескольких сирийских солдат у города Хазарин, которые, однако, так и не получили официального подтверждения.

Отмечалось, что в район Серакиба были переброшены дополнительные отряды проправительственных иранских формирований.

Поступала информация о том, что в составе военного конвоя ВС Турции, прибывшего на территорию провинции еще в минувшую пятницу, находились зенитные ракетные комплексы США MIM-23 HAWK. Об этом сообщало агентство новостей Zaman Al Wasl.

Вечером стало известно о переносе одного из постов наблюдения Турции с окраин города Бдама к населенному пункту Ан-Наджия, в результате чего на окраинах последнего оказались сразу два турецких блокпоста.

Провинция Ракка

Турецкие вооруженные силы продолжили вести обыски на сирийско-турецкой границе. По данным Минобороны Турции, в результате обследования местности в районе города Тель-Абьяд был выявлен схрон с оружием Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG). В тайнике находилось большое количество автоматов, гранат и СВУ, а также два РПГ-7. Напомним, курдские боевики оставили этот район осенью прошлого года под натиском армии Турции и союзных ей формирований.

Правозащитные организации обратились к «Демократическим силами Сирии» (SDF) с требованием освободить четырех гражданских активистов, которые были незаконно арестованы в оккупированных курдскими боевиками районах Ракки в феврале. Отмечалось, что задержанные лишены квалифицированной медицинской помощи. Кроме того, им не была предоставлена возможность выйти на связь с родными или адвокатами.

На северо-западе провинции возобновились обстрелы со стороны ВС Турции. По данным медиапортала Al Nour, под ударом турецкой артиллерии оказались позиции курдских боевиков в окрестностях поселения Сида.

Провинция Эс-Сувейда

Накануне произошло нападение неизвестных на юго-западе провинции в районе города Эль-Крайя. Как передавал интернет-портал Halab Today TV, ожесточенное сопротивление налетчикам, которые попытались взять в плен нескольких гражданских лиц, оказали жители населенного пункта. В соответствии с данными информагентства SOHR, развернувшиеся бои унесли жизни десяти горожан и не менее четырех нападавших боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.