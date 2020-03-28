Россияне нашли способ сохранить сбережения на фоне кризиса из-за коронавируса

Москва, 28 марта. Россияне стали активно вкладывать свои средства в недвижимость с помощью ипотеки. Таким образом граждане решили сохранить свои средства на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.

По данным аналитиков агентства Skolkovo Realty, за последний месяц на рынке недвижимости стало больше сделок с применением ипотечных механизмов. Население России нашло эффективный способ сбережения накоплений, оформляя кредитные продукты. Вложения в недвижимость защищают средства от инфляции, уровень которой увеличился в условиях спада производства, передает издание «Экономика сегодня».

Однако этом может привести к росту ипотечных ставок и ужесточению кредитных правил. При этом на данный момент банки, наоборот, смягчают требования к оформлению ипотеки, в том числе сокращая сроки одобрения.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как предпринимателям доказать форс-мажорные обстоятельства в условиях пандемии коронавируса. С 30 марта по 5 апреля торгово-промышленные палаты в регионах России устанавливают упрощенный порядок выдачи заключений о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.