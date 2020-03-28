Сирия, 28 марта. Правозащитные организации требуют от SDF**** освобождения ранее задержанных гражданских активистов в Ракке. Турция перенесла наблюдательный пост с окраин Бдамы к городу Ан-Наджия в Идлибе. ВС Ирака разминировали территории Ниневии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС Турции и протурецкие силы: перенесли наблюдательный пост с окраин Бдамы к городу Ан-Наджия на западе Идлиба.

«Ахрар аш-Шаркия»: перебрасывает подкрепления к городу Аль-Баб из Африна.

Курдские вооруженные группировки: подверглись обстрелам турецких ВС в районе Айн-Иссы в северной части Ракки.

ВС Ирака: провели работы по разминированию местности в провинции Ниневия.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что турецкие ВС распорядились о переносе наблюдательного поста, размещенного неподалеку от города Бдама, в район населенного пункта Ан-Наджия, где также имеется еще один КПП. Чем было мотивировано принятие подобного решения, неизвестно.

Тем временем оппозиционные интернет-порталы публикуют неподтвержденные сведения о потерях Сирийской арабской армии (САА) на юге Идлиба. Утверждается, что несколько военнослужащих правительственных войск были ранены во время столкновений с боевиками поблизости от населенного пункта Хазарин. Однако пока эта информация нуждается в проверке.

Провинция Ракка

В северной части провинции происходят вооруженные стычки между курдскими боевиками и протурецкими силами, выступающими при поддержке ВС Турции. Информационный портал Al Nour сообщает о том, что турецкая артиллерия открыла огонь по опорным пунктам «Демократических сил Сирии» (SDF) недалеко от деревни Сида, которая находится в районе Айн-Иссы. Никаких данных о потерях курдских боевиков в жилой силе или военной технике пока не поступало.

Между тем правозащитные организации требуют от SDF освободить ранее задержанных гражданских активистов, которые были незаконно арестованы в прошлом месяце. Среди них: Джамал Мабрук, Низар Аль Окла, Омар Халаф Алхамри и Ахмад Муса Алхашлум. Некоторых задержали повторно. Отмечается, что Омар Халаф Алхамри при этом был лишен медицинских препаратов, назначенных ему по состоянию здоровья. Кроме того, все четверо не имеют возможности связаться со своими адвокатами и родственниками.

Ирак

Министерство обороны Ирака сообщило о проведении работ по зачистке местности от следов военного присутствия террористов «Исламского государства»1 в провинции Ниневия. Инженерные подразделения иракских вооруженных сил были задействованы в населенных пунктах Кандагарх-Махмудия, Харбани, Фатума, Сарнаг аль-Кубра, Сарнах ас-Сугра и Ас-Сафра. В ходе обследования территорий удалось выявить и обезвредить 75 взрывных устройств.

Стало известно о продлении карантина в регионе вплоть до 11 апреля. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ниневии. Ранее в провинции были зафиксированы пять случаев заражения коронавирусом.

1 Организация запрещена на территории РФ.