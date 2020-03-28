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Бабкина в облегающей юбке восхитила снимком с молодым возлюбленным

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Бабкина в облегающей юбке восхитила снимком с молодым возлюбленным

Москва, 28 марта. Народная артистка и эстрадная певица Надежда Бабкина восхитила подписчиков снимком, на котором запечатлена с молодым возлюбленным. Новый снимок появился в профиле исполнительницы в Instagram.

«С Женькой в танце кружимся!» — подписала фотографию Бабкина.

На ней счастливая певица запечатлена в черной облегающейся юбке ниже колен с пайетками, темно-синем пиджаке, ботинках без каблуков. На голове у Бабкиной красный ободок, который завершает яркий образ народной артистки. Ее спутник одет в черные брюки свободного кроя и полосатую футболку. Примечательно, что на голове у него кепка, аналогичная цвету аксессуара Бабкиной.

Бабкина в облегающей юбке восхитила снимком с молодым возлюбленным

Поклонников восхитил снимок, на котором Надежда Бабкина выглядит значительно моложе. Многие предположили, что именно романтические отношения благотворно влияют на внешность эстрадной певицы.

«Ну, есть возможность и желание у женщины стать моложе, только позавидовать надо!» — отметила dobrovolskaia_ludmila.

«Вы такая солнечная и щедрая сердцем! Даже чувствую Вашу энергию и задор! Люблю Вас! На концертах аж волной задора охватывает, домой идешь и пританцовываешь. Спасибо!» — восхищенно написала ingainga1412.

«Счастья и любви Вам. Очень приятно смотреть на счастливые и красивые лица», — поддержала annuska.k.

Бабкина, как сообщалось ранее, устроила грандиозную вечеринку по случаю своего 70-летнего юбилея в одном из ресторанов Москвы. В Сети появились кадры, на которых певица исполнила пикантный танец на коленях у Александра Буйнова.

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