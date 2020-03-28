Бабкина в облегающей юбке восхитила снимком с молодым возлюбленным

Москва, 28 марта. Народная артистка и эстрадная певица Надежда Бабкина восхитила подписчиков снимком, на котором запечатлена с молодым возлюбленным. Новый снимок появился в профиле исполнительницы в Instagram.

«С Женькой в танце кружимся!» — подписала фотографию Бабкина.

На ней счастливая певица запечатлена в черной облегающейся юбке ниже колен с пайетками, темно-синем пиджаке, ботинках без каблуков. На голове у Бабкиной красный ободок, который завершает яркий образ народной артистки. Ее спутник одет в черные брюки свободного кроя и полосатую футболку. Примечательно, что на голове у него кепка, аналогичная цвету аксессуара Бабкиной.

Поклонников восхитил снимок, на котором Надежда Бабкина выглядит значительно моложе. Многие предположили, что именно романтические отношения благотворно влияют на внешность эстрадной певицы.

«Ну, есть возможность и желание у женщины стать моложе, только позавидовать надо!» — отметила dobrovolskaia_ludmila. «Вы такая солнечная и щедрая сердцем! Даже чувствую Вашу энергию и задор! Люблю Вас! На концертах аж волной задора охватывает, домой идешь и пританцовываешь. Спасибо!» — восхищенно написала ingainga1412. «Счастья и любви Вам. Очень приятно смотреть на счастливые и красивые лица», — поддержала annuska.k.

Бабкина, как сообщалось ранее, устроила грандиозную вечеринку по случаю своего 70-летнего юбилея в одном из ресторанов Москвы. В Сети появились кадры, на которых певица исполнила пикантный танец на коленях у Александра Буйнова.