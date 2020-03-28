Ольга Куриленко раскрыла подробности лечения от коронавируса

Москва, 28 марта. Российская актриса Ольга Куриленко рассказала о своем исцелении от опасной китайской инфекции. Артистка до сих пор не знает, где и как она подхватила коронавирус. Она раскрыла подробности случившегося на своей странице в Instagram.

Актриса написала, что она сдавала пробы на коронавирус в лондонской больнице. Результаты теста оказались положительными. Врачи посчитали, что серьезной опасности для здоровья актрисы нет и отправили ее домой. Она подчеркнула, что английские врачи посоветовали ей принимать лишь парацетамол.

Куриленко также пыталась выяснить у врачей, какие меры необходимо предпринять, чтобы обезопасить своего ребенка от заражения. Стоит ли изолировать себя от него. По ее словам, в тот момент ребенок уже мог являться носителем опасной китайской инфекции. Медики посоветовали женщине не допускать его ни к кому, кроме себя.

«Мы просто все втроем изолировались от других», — рассказала Куриленко.

Она также рассказала, что у ребенка отсутствовали симптомы болезни, если не считать насморка, который проявился в первую неделю болезни актрисы. Этот факт не вызывал подозрений, потому что насморк был и до этого, но он быстро прошел. Она подчеркнула, что невозможно знать, переболел ли он или нет без теста.

«А так как тесты сейчас дефицит, мы, к сожалению, не имеем возможности их ему сделать», — сообщила она.

Актриса также рассказал, что ее мама хотела приехать и оказать ей поддержку, но Куриленко решила изолировать себя на две недели даже от нее. По словам актрисы, в данный момент все члены семьи чувствуют себя хорошо.