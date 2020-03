Биологическое оружие 2020 года: как террористы используют коронавирусную пандемию

В середине марта запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»1 (ИГ1) опубликовала в своем еженедельнике «Ан-Наба» разъяснение о коронавирусной инфекции, призвав своих сторонников «держаться подальше от земель эпидемии», имея в виду традиционные районы проведения террористических операций.

В социальных сетях стали шутить на тему того, что коронавируса испугались даже в «халифате», чего уж говорить об обычных «кяфирах».

Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Одновременно с призывами ИГ прекратить операции активизировались другие элементы, решившие использовать коронавирус.

24 марта Министерство юстиции США разъяснило, что розыгрыши, угрозы, а также намеренное заражение окружающих COVID-19 потенциально подрывают биологическую безопасность страны, поэтому все случаи будут квалифицироваться как биологический терроризм, за который предусмотрены совершенно иные меры ответственности.

Сделано это неспроста: сторонники радикальных организаций и группировок стали использовать коронавирусную пандемию.

1 марта сторонник «Братьев-мусульман» (организация, запрещенная в РФ) Бахгат Сабер опубликовал у себя на странице в Facebook видео, призвав всех египтян с симптомами коронавирусной инфекции немедленно идти в полицейские участки, офисы прокуроров, здания судов, посольства и здороваться со всеми сотрудниками за руки, чтобы «отомстить коррумпированному правительству» президента Египта Аделя Абделя Фаттаха ас-Сиси. Сам Бахгат Сабер пообещал, что если заболеет коронавирусом, то немедленно пойдет в египетское консульство в Нью-Йорке и перезаражает всех сотрудников.

19 марта в соцсетях распространилась новость о том, что руководители пакистанской террористической организации «Лашкаре-Тайба» (запрещена в РФ) приказали последователям встречаться с зараженными и распространять коронавирус.

Breaking News: Terrorist Hafiz Saeed group has been given responsibility to contact people who are having corona virus in Sindh. If these religious groups meet people openly, then easily they can recruit people and use them for terrorism activities. pic.twitter.com/qBHrdJET6d