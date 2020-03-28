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Биологическое оружие 2020 года: как террористы используют коронавирусную пандемию

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Эксперты:

Биологическое оружие 2020 года: как террористы используют коронавирусную пандемию

В середине марта запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»1 (ИГ1) опубликовала в своем еженедельнике «Ан-Наба» разъяснение о коронавирусной инфекции, призвав своих сторонников «держаться подальше от земель эпидемии», имея в виду традиционные районы проведения террористических операций.

В социальных сетях стали шутить на тему того, что коронавируса испугались даже в «халифате», чего уж говорить об обычных «кяфирах».

Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Одновременно с призывами ИГ прекратить операции активизировались другие элементы, решившие использовать коронавирус.

24 марта Министерство юстиции США разъяснило, что розыгрыши, угрозы, а также намеренное заражение окружающих COVID-19 потенциально подрывают биологическую безопасность страны, поэтому все случаи будут квалифицироваться как биологический терроризм, за который предусмотрены совершенно иные меры ответственности.

Сделано это неспроста: сторонники радикальных организаций и группировок стали использовать коронавирусную пандемию.

1 марта сторонник «Братьев-мусульман» (организация, запрещенная в РФ) Бахгат Сабер опубликовал у себя на странице в Facebook видео, призвав всех египтян с симптомами коронавирусной инфекции немедленно идти в полицейские участки, офисы прокуроров, здания судов, посольства и здороваться со всеми сотрудниками за руки, чтобы «отомстить коррумпированному правительству» президента Египта Аделя Абделя Фаттаха ас-Сиси. Сам Бахгат Сабер пообещал, что если заболеет коронавирусом, то немедленно пойдет в египетское консульство в Нью-Йорке и перезаражает всех сотрудников.

19 марта в соцсетях распространилась новость о том, что руководители пакистанской террористической организации «Лашкаре-Тайба» (запрещена в РФ) приказали последователям встречаться с зараженными и распространять коронавирус.

23 марта ФБР официально предупредило население США о «белых радикалах», которые подзуживают своих больных сторонников разводить инфекцию в бульоне, заполнять пульверизаторы и заражать представителей властей и евреев, которых обвиняют в создании коронавируса.

24 марта в Руанде медиаактивист террористической организации «Национальный конгресс Руанды», финансируемой Угандой, Давид Мурунганва обвинил власти в сокрытии информации о коронавирусе и стал сеять панику в соцсетях, рассказывая о многих тысячах зараженных за один день.

26 марта ФБР ликвидировало 36-летнего Тимоти Уилсона, который собирался подорвать собственный автомобиль у госпиталя, где содержатся инфицированные COVID-19. Уилсон считал, что коронавирус «был создан евреями, чтобы всех убить», но сам при этом призывал «кашлять другим в лицо», «заражать как можно больше полицейских и докторов». Убитый поддерживал связи с двумя неонацистскими группировками — National Socialist Movement и Vorherrschaft Division. От лица второй группировки Уилсон вел канал в Telegram, в котором призывал следовать примеру неонацистской террористической организации The Order 80-х годов, выводить из строя инфраструктуру, дороги, электростанции.

26 марта некий Муджиб Мухаммад, представившийся сотрудником второй по величине в Индии компании-разработчика Infosys, призвал на своей странице в Twitter распространять коронавирус, «сжав руки и дыша с открытым ртом на улице», чем вызвал шквал критики в адрес руководства компании, помогающей властям индийского штата Карнатака бороться с вирусом.

Самая главная опасность, которую несет коронавирусная инфекция COVID-19, — это паника и психическая пандемия, которая несет куда более опасные для человеческого социума последствия. Поэтому принятие жестких мер по борьбе с распространением фейковых новостей, усиление традиционной информационной борьбы и принятие соответствующих законов направлены не столько на борьбу с коронавирусом, а с попытками еще больше расшатать социальную обстановку в странах. И хотя «традиционные» джихадистские группировки от коронавируса дистанцируются, им на смену приходят радикалы с нацистами.

Graviores et difficiliores animi sunt morbi, quam corporis (лат. Болезни души тяжелее и труднее, чем болезни тела).

1 Организация запрещена на территории РФ.

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