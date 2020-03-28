Биологическое оружие 2020 года: как террористы используют коронавирусную пандемию

В середине марта запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»1 (ИГ1) опубликовала в своем еженедельнике «Ан-Наба» разъяснение о коронавирусной инфекции, призвав своих сторонников «держаться подальше от земель эпидемии», имея в виду традиционные районы проведения террористических операций.

В социальных сетях стали шутить на тему того, что коронавируса испугались даже в «халифате», чего уж говорить об обычных «кяфирах».

Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Одновременно с призывами ИГ прекратить операции активизировались другие элементы, решившие использовать коронавирус.

24 марта Министерство юстиции США разъяснило, что розыгрыши, угрозы, а также намеренное заражение окружающих COVID-19 потенциально подрывают биологическую безопасность страны, поэтому все случаи будут квалифицироваться как биологический терроризм, за который предусмотрены совершенно иные меры ответственности.

Сделано это неспроста: сторонники радикальных организаций и группировок стали использовать коронавирусную пандемию.

1 марта сторонник «Братьев-мусульман» (организация, запрещенная в РФ) Бахгат Сабер опубликовал у себя на странице в Facebook видео, призвав всех египтян с симптомами коронавирусной инфекции немедленно идти в полицейские участки, офисы прокуроров, здания судов, посольства и здороваться со всеми сотрудниками за руки, чтобы «отомстить коррумпированному правительству» президента Египта Аделя Абделя Фаттаха ас-Сиси. Сам Бахгат Сабер пообещал, что если заболеет коронавирусом, то немедленно пойдет в египетское консульство в Нью-Йорке и перезаражает всех сотрудников.

19 марта в соцсетях распространилась новость о том, что руководители пакистанской террористической организации «Лашкаре-Тайба» (запрещена в РФ) приказали последователям встречаться с зараженными и распространять коронавирус.

Breaking News: Terrorist Hafiz Saeed group has been given responsibility to contact people who are having corona virus in Sindh. If these religious groups meet people openly, then easily they can recruit people and use them for terrorism activities. pic.twitter.com/qBHrdJET6d — Aneesa Baluch انیسہ بلوچ (@AneesaBaluch) March 19, 2020

23 марта ФБР официально предупредило население США о «белых радикалах», которые подзуживают своих больных сторонников разводить инфекцию в бульоне, заполнять пульверизаторы и заражать представителей властей и евреев, которых обвиняют в создании коронавируса.

24 марта в Руанде медиаактивист террористической организации «Национальный конгресс Руанды», финансируемой Угандой, Давид Мурунганва обвинил власти в сокрытии информации о коронавирусе и стал сеять панику в соцсетях, рассказывая о многих тысячах зараженных за один день.

26 марта ФБР ликвидировало 36-летнего Тимоти Уилсона, который собирался подорвать собственный автомобиль у госпиталя, где содержатся инфицированные COVID-19. Уилсон считал, что коронавирус «был создан евреями, чтобы всех убить», но сам при этом призывал «кашлять другим в лицо», «заражать как можно больше полицейских и докторов». Убитый поддерживал связи с двумя неонацистскими группировками — National Socialist Movement и Vorherrschaft Division. От лица второй группировки Уилсон вел канал в Telegram, в котором призывал следовать примеру неонацистской террористической организации The Order 80-х годов, выводить из строя инфраструктуру, дороги, электростанции.

1) Timothy Wilson, 36 yr old (now deceased) NeoNazi who attempted to bomb hospital amid coronavirus, underscores dire point: far-right calls to exploit this pandemic (laid out in new SITE report) aren't just trolling—these are real terrorist threats to a highly vulnerable public. pic.twitter.com/9Weed3o7kU — Rita Katz (@Rita_Katz) March 26, 2020

26 марта некий Муджиб Мухаммад, представившийся сотрудником второй по величине в Индии компании-разработчика Infosys, призвал на своей странице в Twitter распространять коронавирус, «сжав руки и дыша с открытым ртом на улице», чем вызвал шквал критики в адрес руководства компании, помогающей властям индийского штата Карнатака бороться с вирусом.

Самая главная опасность, которую несет коронавирусная инфекция COVID-19, — это паника и психическая пандемия, которая несет куда более опасные для человеческого социума последствия. Поэтому принятие жестких мер по борьбе с распространением фейковых новостей, усиление традиционной информационной борьбы и принятие соответствующих законов направлены не столько на борьбу с коронавирусом, а с попытками еще больше расшатать социальную обстановку в странах. И хотя «традиционные» джихадистские группировки от коронавируса дистанцируются, им на смену приходят радикалы с нацистами.

Graviores et difficiliores animi sunt morbi, quam corporis (лат. Болезни души тяжелее и труднее, чем болезни тела).

1 Организация запрещена на территории РФ.