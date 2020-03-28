Еще десять пациентов в Москве излечились от коронавируса

Москва, 28 марта. Количество поборовших коронавирус в Москве увеличилось на десять человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.

Она отметила, что выздоровевшие пациенты уже выписаны из больниц.

«Это отличные новости. Вчера сразу десять пациентов выписались из московских больниц после выздоровления. Всего в Москве на сегодняшний день уже 28 людей завершили лечение в стационарах», — рассказала Ракова.

Вице-мэр также уточнила, что при повторном тестировании у излечившихся пациентов коронавирус не выявлен. Медики продолжают наблюдение за выздоровевшими, при этом выписанные получили соответствующие рекомендации.

По последним данным, в Москве зафиксировано 817 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 28 пациентов уже побороли ранее неизвестное заболевание. Всего в России пневмонией нового типа заболели 1264 человека, 59 из них уже вылечились.