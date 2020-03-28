Политолог Брутер назвал условие, при котором Италия выйдет из Евросоюза

Предложение Италии и еще нескольких государств создать институт коллективной финансовой взаимовыручки по решению вопросов борьбы с последствиями коронавируса было отклонено другими членами Евросоюза. Официальный Рим надеялся на предоставление в рамках общеевропейских гарантий помощи по своим государственным долгам, значительно выросшим в связи с необходимостью помогать бизнесу и одновременно бороться с пандемией.

Однако канцлер Австрии Себастьян Курц высказал общее мнение многих лидеров ЕС, заявив, что не в их интересах делать долги Италии достоянием всего Евросоюза. На фоне этого демарша особенно ярко смотрится оказанная итальянцам российская помощь, заявил в интервью Федеральному агентству новостей политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его словам, несмотря на то, что Италия находится от Российской Федерации намного дальше стран ЕС, и угроза разгоревшейся там эпидемии для нас опасна меньше, чем для граничащих с ней государств, наше правительство не преминуло оказать поддержку тем, кто оказался в беде, отправив 14 военных бортов с вирусологами и специальным оборудованием для дезинфекции.

«Разница в наших менталитетах, — объяснил собеседник ФАН. — В русской ментальности заложена идея помощи ближнему, в европейской — нет. Они помогают только тогда, когда это ничего не стоит. Вообще это характерно для буржуазного образа мышления: для того, чтобы европейцы кому-то помогли (и начали рассказывать всем, как сильно они помогают!), у них у самих должно быть все хорошо — тогда это красиво выглядит с медийной точки зрения. Но проблема в том, что нехорошо всем — просто Италии хуже, и помочь ей означало бы отобрать что-то потенциально необходимое им самим. А избиратели от такого явно не будут в восторге».

Политолог отметил, что подобного рода «кидок» со стороны ЕС безусловно влечет к росту антиевросоюзных настроений в итальянском обществе. Однако прямого коллапса ЕС в ближайшем будущем ожидать не стоит: в этом мало кто заинтересован, ведь в целом от союза для Рима плюсов больше, чем минусов.

«Тем не менее Италия следующая в очереди на выход из Евросоюза после Великобритании, — добавил Брутер. — Это только один из вариантов развития событий, но упускать его из виду нельзя. Закрытия же ЕС как проекта целиком, несмотря ни на что, не произойдет вообще: в этом крупные мировые игроки не заинтересованы. Однако и единства в этой организации тоже не будет, так что со временем она будет уходить из центра мировой политики, и к ней все меньше будут прислушиваться».

Собеседник ФАН назвал условие, при котором выход Италии из Евросоюза станет объективной реальностью: для этого нынешнее правительство должно уйти в отставку, а на его место прийти политическая сила «Лига севера» и сторонники бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони. При этом новой власти необходимо иметь четкую ориентацию на выход из ЕС, которая совпадет с настроениями в обществе.