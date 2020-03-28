Итальянский певец Пупо поблагодарил РФ песней на русском языке

Москва, 28 марта. Итальянский певец Энцо Гинацци, более известный под псевдонимом Пупо, исполнил русский хит в благодарность РФ за помощь стране в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Исполнитель выразил благодарность России от всех своих соотечественников. Соответствующее видео опубликовано на официальной странице российского консульства в Милане в социальной сети Facebook. Энцо Гинацци выразил уверенность в том, что «российские братья» в беде не бросят.

«Хочу выразить благодарность российским друзьям и братьям за огромную помощь, которую вы оказываете моей Италии, нам, итальянцам, в очень сложное время. Спасибо от Пупо, спасибо от всей Италии! Россия, мы любим тебя!» — сказал на видеозаписи Энцо Гинацци.

После своих слов итальянский певец на фортепьяно сыграл мелодию и спел песню «Есть только миг» на русском языке из фильма «Земля Санникова».

«Уверен, что российские братья ни в коем случае в беде бы не бросили», — добавил Энцо Гинацци.

Италия стала эпицентром распространения коронавирусной инфекции в Европе. Рим обратился к Евросоюзу с просьбой о помощи, однако получил отказ. На помощь в борьбе с инфекцией пришла Россия, которая отправила в Италию несколько военных самолетов с медиками и специальным оборудованием для диагностики коронавируса.