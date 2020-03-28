Россия укрепляет оборону на украинском направлении: союзники НАТО кричат как по команде

На коллегии министерства обороны не стало большой неожиданностью заявление министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу о принятии решения развернуть новую мотострелковую дивизию на юго-западном направлении страны. Слухи на эту тему муссировались еще с 2018 года, когда появилось сообщение о желании Минобороны сформировать на Кавказе две мотострелковые дивизии на базе существующих там 19-й и 136-й мотострелковых бригад.

Понятно, что такое заявление об укреплении обороны мгновенно вызвало бурю негодования со стороны всех тех, кто переживает за восстановление российской обороноспособности, как-то умалчивая при этом, что сам наращивает вооруженные силы на «российском» направлении. Больше всех, разумеется, раздавалось криков на Украине, где вот уже несколько лет любой северный ветер вызывает болезненное слезотечение.

Так вот. Вопи не вопи, а получается, что развертывание новой дивизии на откровенно «украинском» направлении есть твердый и последовательный ответ России на непрекращающиеся попытки Североатлантического альянса максимально близко подойти к границам России — в данном случае через втягивание Украины в Альянс. При этом все заинтересованные стороны прекрасно понимают, что подобное провокационное поведение НАТО в значительной мере осложняет выполнение минских договоренностей — именно об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности.

Опять же, не так давно Сергей Лавров очень точно охарактеризовал взаимоотношения России и НАТО, сравнив совместную работу с «игрой с нулевой суммой», при которой выигрыш одной стороны означает проигрыш другой стороны — при продолжающемся продвижении инфраструктуры НАТО на восток.

Поэтому — «ответочка». Ибо нет никаких иных способов остановить силу, кроме как другой силой. Не Россия первая начала, но ей, так уж исторически сложилось, придется заканчивать.

И поэтому вот уже несколько лет, сразу после осознания степени угрозы, которая может исходить из «буферной зоны» (так в НАТО именуется территория Украины, и логика в этом просматривается весьма понятная), на «украинском» направлении Россия вынуждена разворачивать группировку войск, соответствующую складывающимся вызовам.

Что мы имеем?

Сегодня на этом оперативно-стратегическом направлении страну прикрывают 8-я гвардейская (Новочеркасск), 20-я гвардейская (Воронеж) и 49-я общевойсковые армии (Ставрополь). Вторым эшелоном у них стоят 1-я гвардейская танковая (Одинцово) и 58-я общевойсковая армии (Владикавказ). Именно в этих армиях к 2016 году начали восстанавливать дивизии, разворачивая их из имеющихся бригад.

Понимая крайнюю степень опасности «украинского» направления, в 2015 году даже пришлось «вытаскивать» из Нижнего Новгорода обратно в Воронеж 20-ю гвардейскую общевойсковую армию, где она находилась до 2010 года после вывода из Западной группы войск в начале 90-х. Также пришлось формировать танковую армию и две общевойсковые — 8-ю гвардейскую и 49-ю. Но армия — это всего лишь штаб, у которого есть определенный набор инструментов. Такими инструментами для армий и стали дивизии.

Первыми в 2013 году были восстановлены «придворные» 2-я гвардейская «Таманская» мотострелковая и 4-я гвардейская «Кантемировская» танковая дивизии, дислоцированные в Подмосковье и по окончании формирования представляющие собой достаточно внушительную силу.

Затем появились 3-я «Висленская» и 144-я «Ельнинская» мотострелковые дивизии, причем в 144-й дивизии решением Минобороны был восстановлен весьма знаменитый полк — 254-й гвардейский имени Александра Матросова. С технической точки зрения нумерация и наименования полка не имеют никакого практического смысла, но если посмотреть на это дело глазами патриота своей Родины, уважающего и ценящего подвиги предков, то для такого наименования это будет особый смысл.

Еще дальше пошло руководство Минобороны, создавая новую дивизию для 8-й гвардейской армии, которая появилась в 2017 году в Новочеркасске. Просто невозможно в полной мере оценить то чувство юмора, которым обладал Генштаб, присваивая номер новой дивизии. А номер у нее очень даже исторический, и скажем прямо — более «победного» номера в истории нашей страны никогда не было: 150-я «Идрицко-Берлинская» мотострелковая дивизия. Именно эта дивизия в 1945 году штурмовала Рейхстаг и водружала на его купол знамя победы.

Представляю, как скривились разведчики НАТО, когда узнали номер новой дивизии. Только они могли по достоинству оценить тонкий намек российского Генерального штаба.

И вот, выступая на коллегии Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу заявляет о решении развернуть на юго-западном направлении еще одну дивизию. Речь, безусловно, идет о 19-й мотострелковой дивизии, которая в настоящее время в виде бригады дислоцирована во Владикавказе в составе 58-й армии. Кроме этой дивизии, для новой 8-й гвардейской общевойсковой армии будут сформированы две специальные бригады: артиллерийская и ракетная, что станет завершением формирования боевого ядра новой армии.

В условиях «игры с нулевой суммой» укрепление государственных рубежей становится весомым аргументом для диалога с Альянсом, целью которого было, есть и будет ограбление слабых, прикрываемое тезисами о стремлении к общей безопасности и построении демократического общества.

Все мы видели, как Североатлантический альянс строит «демократическое общество» в Югославии, Ливии, Сирии, Ираке… этот трагический список можно продолжать бесконечно. Но, пока у России есть свой аргумент силы, с которым приходится считаться, она никогда в этот трагический список не попадет.

Как бы там не вопили те, кто видит в этом угрозу.