Политолог Блохин предрек США тяжелый экономический кризис из-за коронавируса

Москва, 28 марта. Пандемия коронавируса уже нанесла значительный ущерб по экономике США, но потери в стране будут еще расти. Такой прогноз дает политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Согласно оценке американской инвестиционной компании Bridgewater Associates, ущерб бизнеса может достичь отметки в четыре триллиона долларов, а в целом экономика потеряет 24% объемов. Аналитики предполагают, что безработица в стране вырастет до 12,8%, передает Nation News.

По мнению Блохина, такие прогнозы могут оказаться мягкими, поскольку эпидемия продолжается, а США тем временем уже обогнали Китай и вышли на первое место по количеству зараженных.

«Сказать точно, как будет развиваться ситуация, пока невозможно. <…> Падение, предсказанное Bridgewater, может быть даже выше», — предрек эксперт.

При этом он пояснил, что четыре триллиона долларов не являются катастрофической суммой для бюджета США. Только на военные кампании в Ираке и Афганистане Пентагон потратил восемь триллионов.

«Смотря как будет развиваться коронавирус, ущерб может быть еще выше: простаивают производства, заморожено авиасообщение, туристические компании на грани уничтожения», — заявил Блохин.

Таким образом, Вашингтон вполне может ожидать тяжелый экономический кризис вследствие пандемии коронавируса.

По последним данным, в США выявлено свыше 100 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами ранее неизвестного заболевания стали 1,7 тысячи человек, выздоровели около только около 900 пациентов.