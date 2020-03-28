Спасатель погиб во время тушения пожара в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 28 марта. 30-летний спасатель погиб на тушении масштабного природного пожара в Ростове-на-Дону. Мужчина нес службу в ПЧ-3. Об этом сообщил работающий на месте чрезвычайного происшествия корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в окрестностях города. По имеющейся информации, горит сухой камыш на площади в 1000 квадратных метров. Пламя вплотную подобралось к парковке стадиона «Ростов Арена». Пожарные изо всех сил пытаются сдержать распространение стихии.

Федеральное агентство новостей публикует видео с места чрезвычайного происшествия в Ростове-на-Дону.

Для ликвидации возгорания задействованы 140 пожарных и 50 единиц спецтехники. В МЧС подчеркнули, что пламя не угрожает спортивному сооружению.