Китайский фармацевт рассказал о действенных способах противодействия вирусам

Москва, 28 марта. Китайский фармацевт Ван Хайин рассказал о дополнительных средствах профилактики, которые помогут защититься от коронавируса и других болезней. По его мнению, чтобы обезопасить себя от новой инфекции, недостаточно просто мыть руки или носить маску.

Фармацевт напомнил, что нос является так называемыми воротами дыхательных путей. Там зачастую собирается много грязи. Всевозможные вирусы, микроорганизмы и пыль, накапливаются в складках слизистой оболочки. Именно поэтому нос необходимо промывать водой после возвращения с улицы.

«Если вы подвергаетесь воздействию более загрязненной окружающей среды, промывание нужно делать сразу же, как только вы покинете такую среду», — пояснил фармацевт.

Он отметил, что для большинства людей подойдет промывание носа обычной кипяченой водой, температура которой равняется температуре тела. Более теплая или холодная вода может вызвать раздражение слизистой оболочки. Тем, кто страдает от хронического ринита, нос можно промывать подсоленной водой. Такой же метод подойдет людям с заложенностью носа. По словам специалиста, соленая вода снимает оттек носовой полости и слизистых.

Хайин объяснил, что во время промывания голова должна быть наклонена вниз, а емкость с жидкостью находиться под ноздрями. Воду необходимо втянуть одной ноздрей, а затем выдохнуть. Ни в коем случае нельзя запрокидывать голову назад, потому что вода может попасть в дыхательные пути. Также во время чистки носа следует избегать ватных палочек, они раздражают слизистую оболочку и увеличивают риск попадания инородных тел в полость.