Дочь Заворотнюк откровенно рассказала, какое событие кардинально изменило ее жизнь

Москва, 28 марта. Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о событии, которое кардинально изменило ее жизнь. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

Девушка заметила, что одним из самых главных страхов для человека является смена места жительства, так как не каждый может спокойно принимать перемены и другие жизненные обстоятельства. По словам Анны, она очень долго и с большим трудом готовилась ко вступительным экзаменам в престижный университет в Нью-Йорке.

Дочь Анастасии поделилась с подписчиками, что когда приехала в США, то почувствовала панику и страх, так как оказалась в большом мегаполисе совершенно одна. По словам девушки, она всегда была домашним ребенком и не нуждалась во внимании близких. После первого дня обучения в вузе, как призналась Анна, она в слезах позвонила маме и рассказала, что очень хочет домой.

«Моя мама, невероятно мудрая женщина, попросила меня потерпеть хотя бы несколько месяцев», — вспоминает дочь Анастасии Заворотнюк.

Она заметила, что ей понадобилось время, чтобы преодолеть себя и повзрослеть. По словам Анны, самая главная проблема, с которой она столкнулась в другой стране, — это языковой барьер. Но с течением времени все наладилось: появились новые друзья и товарищи, а жизнь заиграла новыми красками.

Ранее подписчики Анны Заворотнюк попросили рассказать о состоянии здоровья ее знаменитой мамы. Эти вопросы она оставила без ответа. Однако ранее девушка признавалась, что испытывает большой стресс в связи с тяжелым состоянием мамы.