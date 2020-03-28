В Петербурге скончался пациент с коронавирусом. События дня. ФАН-ТВ

В Петербурге скончался пациент с коронавирусом
Борьба с коронавирусом в России зависит не только от действий власти, но и от самосознания всех россиян. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, отвечая на вопрос планируется ли отменять транспортное сообщение не только с зарубежьем, но и внутри самой страны. О том, что эта тема обсуждалась в кабмине, сегодня сообщил целый ряд СМИ. Политик, впрочем, не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, намекнув, что на многое повлияют сами граждане:
«Вопрос не в том, что сделает дальше, какие шаги правительство или медицина. Вопрос не в этом, вопрос в самосознании, что сегодня все фактически должны сделать определенные вещи, чтобы минимизировать риски для себя, для друзей, для близких. <…> Все будет зависеть от того, как будут развиваться события. Либо это пойдет быстрое нарастание или же это будет легко протекающий сглаженный процесс. Это будет зависеть от того, как мы будем с вами себя вести», — сказал Михаил Мурашко, министр здравоохранения России.
По словам Мурашко, сейчас в оборот дополнительно поступит свыше 30 млн медицинских масок. Кроме того, расширяется объем тестирований на коронавирус в России. И это неудивительно, ведь сегодня эпидемия побила в нашей стране новый рекорд: за последние сутки инфекцию подхватили 228 человек сразу в 26 регионах. Больше всего случаев в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Общее число больных достигло 1 246. Причем для одного из пациентов в Северной столице исход оказался летальным (в Петербурге это первая смерть от коронавируса). Губернатор города Александр Беглов призвал не только петербуржцев, но и всех россиян максимально ограничить свои поездки в эту неделю. А она, напомним, уже объявлена выходной:
«Президент объявил платные, условно говоря, отпуска. Целую неделю. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, дать нам возможность подготовиться к самому нехорошему варианту, а во-вторых, чтобы люди посидели дома. Ну, вот смотрите, все трассы забиты, Сочи, Анапа, Крым… Все взяли детей и рванули туда. Вот через неделю мы будем ждать оттуда людей, которые там пообщаются и, наверное, что-то привезут, какие-то «подарки» для родного города. Зачем?» — удивлен Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.
Выходная неделя продлится с 28 марта по 5 апреля. Но, учитывая, что предсказать пик эпидемии пока сложно, меры карантина в дальнейшем могут только усилиться.
ФСБ пресекла оружейную торговлю на Кавказе
Крупный подпольный бизнес накрыли силовики ФСБ на Северном Кавказе. Они сорвали планы у банды из Карачаево-Черкесии и Ставрополья — несколько жителей этих регионов занимались незаконным сбытом оружия. ФСБ показала кадры спецоперации. Преступников застали врасплох с богатым арсеналом: три пистолета-пулемета, четыре охотничьих карабина и винтовки, девять пистолетов и револьверов. Попутно с этим были изъяты свыше 20 кг пороха, 400 патронов разного калибра и оружейные детали. Оказалось, что молодые люди обустроили в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье несколько мастерских, где проявляли «чудеса инженерной мысли». То есть реконструировали гражданское оружие в боевые аналоги. С целью дальнейшей продажи. На этих «самобытных фабриках», снабженных спецоборудованием, также выпускались боеприпасы. Сколько фигурантов дела в итоге было задержано, не уточняется, но известно, что силовики нагрянули не только к продавцам, но и к покупателям нелегального товара. С какой целью они его приобретали — тоже вопрос, которым, вероятно, оперативники сейчас занимаются.
Россия присоединяется к акции «Час Земли»
Вся планета сегодня готова ненадолго погрузиться во тьму. Точнее, массово отказаться от электричества. Дело отнюдь не в техническом сбое, а в ежегодной экологической акции «Час Земли». Ровно на 60 минут жители более чем сотни стран погасят свет в домах, чтобы обратить внимание на темы окружающей среды. Именно к этому сегодня призывает Всемирный фонд дикой природы (WWF) — как раз по его инициативе эта акция проходит уже 12 лет. Каждый год в ней участвуют миллионы, а, по оценкам организаторов, даже миллиарды человек. Все они стремятся показать свое бережное отношение к природе и заставить других (особенно в мегаполисах) хотя бы на час задуматься о природных ресурсах и проблемах, которые, может, еще не так серьезны прямо сейчас, но будут актуальны в скором будущем. По традиции «Час Земли» распространяется на тысячи не только жилых домов, но и памятников архитектуры. Не исключение, конечно, и Россия: свет погасят в московском Кремле и других культурных объектах. О том, насколько важно беречь ресурсы, многие сегодня понимают, особенно ввиду эпидемии коронавируса. Так что добровольный блэкаут, который наступит в 20:30, станет еще и неплохим поводом сэкономить на электричестве.