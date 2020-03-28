В Петербурге скончался пациент с коронавирусом. События дня. ФАН-ТВ

В Петербурге скончался пациент с коронавирусом

Борьба с коронавирусом в России зависит не только от действий власти, но и от самосознания всех россиян. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, отвечая на вопрос планируется ли отменять транспортное сообщение не только с зарубежьем, но и внутри самой страны. О том, что эта тема обсуждалась в кабмине, сегодня сообщил целый ряд СМИ. Политик, впрочем, не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, намекнув, что на многое повлияют сами граждане:

«Вопрос не в том, что сделает дальше, какие шаги правительство или медицина. Вопрос не в этом, вопрос в самосознании, что сегодня все фактически должны сделать определенные вещи, чтобы минимизировать риски для себя, для друзей, для близких. <…> Все будет зависеть от того, как будут развиваться события. Либо это пойдет быстрое нарастание или же это будет легко протекающий сглаженный процесс. Это будет зависеть от того, как мы будем с вами себя вести», — сказал Михаил Мурашко, министр здравоохранения России.

По словам Мурашко, сейчас в оборот дополнительно поступит свыше 30 млн медицинских масок. Кроме того, расширяется объем тестирований на коронавирус в России. И это неудивительно, ведь сегодня эпидемия побила в нашей стране новый рекорд: за последние сутки инфекцию подхватили 228 человек сразу в 26 регионах. Больше всего случаев в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Общее число больных достигло 1 246. Причем для одного из пациентов в Северной столице исход оказался летальным (в Петербурге это первая смерть от коронавируса). Губернатор города Александр Беглов призвал не только петербуржцев, но и всех россиян максимально ограничить свои поездки в эту неделю. А она, напомним, уже объявлена выходной:

«Президент объявил платные, условно говоря, отпуска. Целую неделю. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, дать нам возможность подготовиться к самому нехорошему варианту, а во-вторых, чтобы люди посидели дома. Ну, вот смотрите, все трассы забиты, Сочи, Анапа, Крым… Все взяли детей и рванули туда. Вот через неделю мы будем ждать оттуда людей, которые там пообщаются и, наверное, что-то привезут, какие-то «подарки» для родного города. Зачем?» — удивлен Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

Выходная неделя продлится с 28 марта по 5 апреля. Но, учитывая, что предсказать пик эпидемии пока сложно, меры карантина в дальнейшем могут только усилиться.