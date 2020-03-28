Появилось видео крупного природного пожара в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 28 марта. Пожарные тушат крупный природный пожар в окрестностях Ростова-на-Дону. Пламя уже вплотную приблизилось к парковке стадиона «Ростов Арена». Об этом с места происшествия передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По предварительной информации, горит сухой камыш на площади в 1000 квадратных метров. В данный момент пламя приближается к гребному каналу, который находится в 500 метрах от спортивного сооружения. Пожарные изо всех сил пытаются сдержать распространение стихии.

Федеральное агентство новостей публикует видео с места чрезвычайного происшествия в Ростове-на-Дону.

По словам представителей «Ростов Арены», в настоящее время со стадионом все в порядке. Пожарные машины приезжают к спортивному сооружению, чтобы восполнить запасы воды, необходимой для тушения.