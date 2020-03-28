Кошкин назвал бутафорией попытки ЕС скрыть за озабоченностью корыстные интересы в Ливии

Европейским странам совершенно безразлична судьба ливийского народа, вся эта суета вокруг ситуации в Ливии является бутафорской. Они изображают обеспокоенность лишь для того, чтобы прикрыть свои истинные намерения, заключающиеся в получении прибыли за счет природных богатств североафриканского государства. Об этом заявил в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Таким образом аналитик отреагировал на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике Жозепа Борреля касательно урегулирования ливийского кризиса. Стоит отметить, что помимо стандартных тезисов, озвученных еще по итогам международной берлинской конференции, главным посылом в словах европейского чиновника по-прежнему оставалось продолжение добычи и экспорта нефти, а также дальнейшее функционирование Центрального банка (ЦБ) Ливии, средства из которого идут на оплату сирийских террористов-наемников так называемого Правительства национального согласия (ПНС), привезенных Турцией.

В беседе с корреспондентом ФАН собеседник напомнил, что страны Евросоюза принимали непосредственное участие в уничтожении государственности Ливии, когда вместе с США бомбили ливийские города. Он подчеркнул, что еще тогда европейскими государствами двигали исключительно меркантильные соображения, поэтому не стоит ожидать каких-то кардинальных изменений с их стороны на сегодняшний день. Эксперт констатировал, что вся эта показная озабоченность ситуацией на севере Африки является лишь попыткой скрыть истинные цели за миротворческой маской.

«Нужно напомнить, что Ливию разбомбила [в 2011 году] коалиция во главе с Соединенными Штатами, в которую входили и европейские государства. Так что североафриканскую страну ввергли в средневековье с легкой руки членов Европейского союза, которые с приходом на эти территории безвластия решали свои меркантильные проблемы, связанные с выкачиванием нефти. До сегодняшнего дня их эта позиция вполне устраивала, а та бутафория, которую они выстраивали в Париже, Берлине и в Италии, всевозможные конференции с громкими названиями, якобы призванные урегулировать ливийский кризис, все это было лишь для отвлечения внимания. Сегодня европейские государства готовы обвинить кого угодно, лишь бы продолжать получать ливийскую нефть, получать оттуда соответствующие бонусы. Их мало интересует судьба населения Ливии. Это бесчеловечный подход к решению внутриливийского кризиса. Мы прекрасно видим, что даже в условиях карантина на фоне эпидемии коронавируса страны Евросоюза даже друг другу не оказывают никакого содействия, чего уж от них стоит ожидать на севере Африки. Они не заинтересованы наводить в Ливии порядок, для них самое важное, чтобы оттуда поступала прибыль», — считает Андрей Кошкин.

Примечательно, что Боррель не просто так упомянул новую миссию ЕС «Ирини» по выполнению эмбарго Организации Объединенных Наций, которая стартует с начала апреля. Очевидно, что за счет этого Европа также будет решать собственные задачи в Средиземноморье, а именно препятствовать растущему влиянию Турции в регионе.

Напомним, Турция по-прежнему продолжает игнорировать оружейное эмбарго ООН, введенное в 2011 году, оказывая военную поддержку марионеточному «правительству» Файеза Сарраджа за счет поставок вооружений и боевой техники для боевиков ПНС. Ранее Федеральное агентство новостей освещало масштабы турецкой контрабанды на территорию североафриканской страны, осуществляемой как морским путем, так и по воздуху за счет грузовых и пассажирских авиарейсов.