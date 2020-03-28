Вирусолог объяснил провал борьбы с коронавирусом в США и Европе

Москва, 28 марта. Распространение коронавируса в России на разрастается до уровня эпидемии из-за эффективных профилактических мероприятий. Об этом заявил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

По его словам, при первых случаях заболевания важно не допустить, чтобы инфекция вышла на «оперативные просторы».

«Но то, что демонстрируют нам сегодня США и Евросоюз, — это XVIII век. Это связано с особенностями организации здравоохранения там, в том числе противоэпидемическими мероприятиями», — подчеркнул Щелканов.

Ученый отметил, что в России еще со времен СССР действует эффективная система обеспечения биологической безопасности, которая является одной из лучших в мире.

«Не путайте это с системой Минздрава — я не про лечение больных, а про профилактические мероприятия, организацию противоэпидемических мер, где во главе стоит Роспотребнадзор и другие структуры», — пояснил вирусолог.

В России случаи заболевания не принимают формы эпидемиологической вспышки, поскольку быстро выявляются и локализуются. Такие меры не были своевременно приняты в США и Европе, поэтому там сейчас наблюдается провал борьбы с коронавирусом и тяжелая обстановка.

Кроме того, Щелканов считает, что ВОЗ объявила пандемию COVID-19 несколько преждевременно из-за того, что власти западных стран начали паниковать.