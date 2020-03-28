Главные новости 28 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 28 марта.

Украина в ближайшие несколько недель может получить транш от МВФ в размере 2 млрд долларов. МВФ поставил Украине два условия для получения $2 млрд транша.

В России за сутки выявлено 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах. В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусом.

Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом. Поляки оценили оказанную Россией помощь Италии.

Многокилометровую очередь из пешеходов на польско-украинской границе, жаждущих вернуться на родину, сняли на видео. Толпа украинцев, рвущихся из Польши на родину, попала на видео.

Украинский политолог заявил, что украинцам придется искать работу на недозаполненных рынках труда на Востоке. Киевский политолог Бортник рассказал о печальном будущем украинских заробитчан.

Владимир Соловьев обратил внимание на то, что в преддверии нерабочей недели из-за коронавируса россияне отправились в магазины. Соловьева возмутил аншлаг в магазинах перед нерабочей неделей из-за коронавируса.

Елена Малышева прокомментировала слухи о скрываемом властями числе жертв коронавируса в России, назвав их бредом. Малышева рассказала правду о числе жертв коронавируса в России.

Медик заявил, что прирост инфицированных должен замедлиться. Врач Малеев объяснил, как выходная неделя поможет в борьбе с COVID-19.

Автор статьи в La Stampa о «бесполезной» российской помощи ответил на письмо посла России в Италии Сергея Разова. В La Stampa объяснились после статьи о «бесполезной» российской помощи Италии.

Взрыв газового баллона произошел в жилом доме в Находке. В квартире, где произошло ЧП, выбиты стекла, других повреждений нет. Взрыв газа произошел в жилом доме в Находке.