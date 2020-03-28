Аваков рассказал, собирается ли он устраивать госпереворот на Украине

Москва, 28 марта. Действующая власть на Украине является компетентной, поэтому любая попытка государственного переворота будет преодолена, считает министр иностранных делу Украины Арсен Аваков.

Аваков назвал идиотами тех, кто предполагает, что его задача заключается в том, чтобы занять кресло президента страны, пишет интернет-издание «Бабель».

«Тем, кто так думает и раздувает эту тему, могу сказать одно — идиоты!» — сказал он.

По словам министра иностранных дел Украины, он хочет заниматься тем, что ему нравится, «а не обслуживать товарищей, которые чего боятся, а затем просят: вот сейчас спасите нас».

«Давайте радоваться, что в стране есть компетентные люди. За эти качества я уважаю своих сотрудников», — подчеркнул Аваков.

Он отметил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль страны хорошо выполняют свои функции. Аваков считает, что бояться государственного переворота не стоит. Он назвал себя одним из самых опытных членов правительства, поэтому имеет право высказываться на любую тему. Если переворот будет, то его удастся преодолеть в интересах украинцев, резюмировал Арсен Аваков.