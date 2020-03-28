На Украине отказались закреплять особый статус Донбасса в конституции

Киев, 28 марта. Особый статус Донецкой и Луганской областей никогда не будет прописан в конституции Украины. Об этом заявил вице-премьер страны по реинтеграции Донбасса Алексей Резников.

Он отметил, что вопрос о закреплении особого статуса регулярно поднимают представители российской стороны.

«Они каждую сессию спрашивают, будет ли Украина включать особый статус в конституцию. Мы всегда говорим, что нет, никогда, не обязаны, не будем, забудьте», — сказал Резников.

Зампред правительства напомнил, что такой же позиции придерживается президент Украины Владимир Зеленский, о чем он заявлял на саммите «нормандской четверки» в Париже.

По словам Резникова, Киев продолжает настаивать на том, что война в Донбассе является «международным военным конфликтом».

Напомним, особый статус Донбасса должен быть включен в конституцию Украины согласно Минским соглашениям. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной во внутриукраинском конфликте и заинтересована в его преодолении.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков разъяснил опасность изменения минских договоренностей. По мнению сенатора, это приведет к эскалации конфликта на юго-востоке Украины, передавали «Известия».