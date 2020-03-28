Конфликтолог Иванов назвал Навального Бабой Ягой за критику акции «Спасибо врачам»

Москва, 28 марта. Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов сравнил скандального блогера Алексея Навального с Бабой Ягой за критику акции «Спасибо врачам».

В социальных сетях набирает популярность акция в поддержку врачей, которые борются за жизнь пациентов с коронавирусной инфекцией. Многие звезды уже присоединились к флешмобу и призывают других стать его участниками.

Навальный не обошел стороной эту тему и в своем блоге на YouTube заявил, что плакаты со словами благодарностями — лицемерие. Он предложил пользователям Сети, желающим отблагодарить медиков, закупить врачам средства санитарной защиты. Якобы после этого у людей появится «моральное право кого-то благодарить или вообще хоть что-то публично говорить».

Депутат Государственной думы Сергей Боярский принял участие в акции вместе с отцом, актером театра и кино Михаилом Боярским. Парламентарий, комментируя заявление блогера, отметил, что каждый вправе сам решать, присоединиться ли ему или нет к акции.

«Какая мне разница, что он хочет. Хочет – присоединяется, не хочет – не присоединяется. Хочет – высказывается, хочет – молчит. Мы живем в самой свободной стране на планете, где каждому есть место под солнцем и у каждого есть возможность высказать свое мнение», — сказал Боярский в беседе с «ПолитЭкспертом».

Конфликтолог Олег Иванов в свою очередь считает, что одиозному блогеру нужен информационный повод, чтобы вновь заявить о себе и негативно высказаться в адрес руководства страны. Более того, Навальному важно создать видимость деятельности для западных спонсоров, например, для беглого олигарха Михаила Ходорковского.

«Вы рассматриваете его заявления с этической точки зрения, а он их рассматривает с прагматической — как оппозиционный политик. Поэтому для него этичность абсолютно не важна. А так я считаю, что нужна безусловно консолидация внутри страны и с другими странами для победы над вирусом. Но ему это абсолютно не интересно — у него другие приоритеты», — резюмировал эксперт.

Ситуация с коронавирусом стала для блогера особенно острой темой, которая получила приоритет в СМИ по всему миру. Навальный начал тиражировать в своих соцсетях различные фейки, а также критиковать власти, которые мгновенно отреагировали на вспышку инфекции в Китае.