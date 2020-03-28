Бизнес и коронавирус: как доказать форс-мажор и непреодолимые обстоятельства в пандемию

Москва, 28 марта. Доказать факт форс-мажора и непреодолимых обстоятельств во время пандемии коронавирусной инфекции можно, опираясь на несколько правил. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

Уважительной причиной отсрочки исполнения обязательств по договору является наступление обстоятельств непреодолимой силы. Важно помнить, что если вы не в состоянии выполнить контракт, надо сразу же уведомить об этом вторую сторону договора. Иначе все ссылки на форс-мажор не будут убедительными для контрагента и для суда.

Удостоверить факт наступления непреодолимых обстоятельств возможно в торгово-промышленной палате того региона по месту ведения бизнеса. С 30 марта по 5 апреля региональные торгово-промышленные палаты устанавливают временный упрощенный порядок выдачи заключений о наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) для организаций и предпринимателей.

Хорошей новостью является тот факт, что в перечень требуемых документов не включены документы об оплате выдачи свидетельства, которая в обычное время составляет 13 500 рублей.

С 30 марта предприниматель имеет право собрать документы, подтверждающие форс-мажор, приложить их к заявлению и отправить все это электронной почтой в адрес, обозначенный на официальном сайте ТПП. К обязательным документам относятся договор, в исполнении которого имеется затруднение, справка об объеме выполненного по договору, переписка по поводу форс-мажора с другими сторонами договора. Для подтверждения форс-мажора в связи с указом президента о введении нерабочей недели.

Подобный шаг навстречу бизнесу Торгово-промышленной палаты России в условиях пандемии — добровольная мера, упреждающая кризис экономики и возможные банкротства компаний в будущем, и не продлится долго. Кому надо успевать — успевайте.